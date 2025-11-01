"Ich kann nicht anders": Warum Tine Wittler trotz Landflucht die Bühne sucht

Zehn Jahre lang moderierte Tine Wittler die RTL-Sendung "Einsatz in 4 Wänden". Seit 2013 war es ruhig um sie geworden, doch nun hat sie einen neuen Job an Land gezogen. Was macht die Deko-Expertin jetzt? Wo lebt sie? Und hat sie einen Ehemann?

Von 2003 bis 2013 war Tine Wittler die bekannteste Einrichtungs-Expertin Deutschlands. Für die Sendung "Einsatz in 4 Wänden" möbelte sie Häuser und Wohnungen auf und legte dabei auch gerne mal selbst Hand an. Nach der Absetzung der RTL-Show zog sie sich eigentlich aus dem Fernsehen zurück, doch im November 2025 machte die Blondine einen neuen TV-Job publik. Wo arbeitet Tine Wittler heute und wer ist privat ihr größter Rückhalt? Die AZ gibt einen Überblick.

TV-Star Tine Wittler: Woher stammt die Deko-Expertin?

Tine Wittler wurde am 2. April 1973 in Rahden, Westfalen, geboren. Danach nannte sie lange Hamburg ihr Zuhause. Bereits während ihrer Zeit bei "Einsatz in 4 Wänden" führte Tine Wittler die Gaststätte "parallelwelt" im Hamburger Stadtteil Altona-Nord, heute ist die Einrichtung im Bezirk Eimsbüttel zu finden. Dort setzt sich Wittler für die freie Kulturszene ein und bietet jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne.

Streit wegen Abnehmpille: Tine Wittler gegen Facebook

2013 tauchte auf Facebook eine Anzeige für eine Abnehmpille auf, die mit Tine Wittlers Foto warb. Dem Beitrag nach zu urteilen, hatte die Moderatorin durch das Mittel 20 Kilo verloren – was sich jedoch als Lüge entpuppte. Tine Wittler hatte mit der Marke nichts zu tun, weshalb sie gegen die weitere Verbreitung vorging. Facebook löschte die Werbung zwar, jedoch erschien sie kurze Zeit später in abgewandelter Form wieder im Netz. Deshalb forderte Tine Wittler von Facebook eine Erklärung, dass diese Anzeigen zukünftig unterbunden werden sollten.

Body Positivity: Tine Wittler als wichtiges Vorbild

Lange bevor der Begriff "Body Positivity" zur Mode wurde, setzte sich Tine Wittler öffentlich für Diversität und Körperbilder abseits der Norm ein. Die sympathische TV-Moderatorin steht zu ihren Rundungen und engagiert sich seit 2013 mit der Bewegung "ReBelles" für Körpervielfalt und -akzeptanz in der Gesellschaft. 2006 gründete sie das Modelabel "prallewelt", das sie ab 2013 unter dem Namen "kingsizequeens" weiterführte. Anfang 2016 übergab sie das Modeatelier an ihre bisherige Teilhaberin.

Tine Wittler setzt sich gegen unrealistische Schönheitsideale ein. © imago/FutureImage

Kreativer Kopf: Tine Wittler als Autorin, Sängerin und Filmemacherin

Dass Tine Wittler viel Sinn für Ästhetik hat, ist seit ihrer Arbeit bei "Einsatz in vier Wänden" klar. Ihre künstlerische Ader lebt die Blondine in verschiedenen Projekten aus. Stand November 2025 hat sie 14 Bücher auf den Markt gebracht. Darüber hinaus erschien der von Kritikern sehr gelobte Dokumentarfilm "Wer schön sein will, muss reisen" im Jahr 2013, in dem sie selbst auftritt. 2016 veröffentlichte die TV-Bekanntheit mit "Lokalrunde - Tresenlieder schlückchenweise" ihr erstes Album mit selbst geschriebenen Chanson-Liedern. Mit dem Album ging sie auch auf Tournee.

Tine Wittler auf der Bühne im Jahr 2018. © imago/FunkeFotoServices

Tine Wittler steht leidenschaftlich gerne auf der Bühne. Ab 2017 spielte sie im Theater am Hamburger Biedermannplatz im Theaterstück "Das Weiße Rössl mit Schuss". Außerdem trat sie immer wieder mit ihrem "Lokalrunde"-Programm auf, in dem sie ihren Debütroman "Die Prinzessin und der Horst" von 2002 verarbeitete.

Bühnenjubiläum in neuem Heim: Tine Wittler zog 2018 aufs Land

2018 zog es die ehemalige RTL-Moderatorin raus aus der Metropole Hamburg. Mittlerweile lebt sie in einem Dorf im Wendland, wo sie ein altes Fachwerkhaus zur Kneipe "Wittlerins Wohnzimmer" umfunktioniert hat. Dort feierte sie im Jahr 2020 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und präsentierte ihren Gästen verschiedene Performance-Einlagen. "Ich kann nicht anders", erklärte sie damals im Gespräch mit RTL. "Ich hab so einen Motor im Hintern und der sagt immer: 'Und jetzt was Neues und was Neues.' Deshalb mache ich so viele unterschiedliche Sachen."

Tine Wittler ist ein echtes Multitalent und probiert sich gern in vielen Bereichen aus. © BrauerPhotos/A.Schmidt

Ehemann von Tine Wittler: Was weiß man über ihre Liebe?

Im Jahr 2012 wurde publik, dass Tine Wittler geheiratet hat. Ihren Ehemann René hielt sie aber stets aus der Öffentlichkeit heraus. Im März 2021 gewährte sie "Bunte" zumindest einen kleinen Einblick in ihre Beziehung: "Der Spruch 'Gegensätze ziehen sich an' trifft bei uns zu. Das sorgt für unterschiedliche Meinungen, die man auf einen Nenner bringen muss. Liebe ist Arbeit, das darf man nicht vergessen. Und auch wenn man am liebsten aus der Haut fahren würde, ist es immer wichtig, freundlich zu bleiben."

Dass ihr das jedoch nicht immer gelingen würde, gab sie ebenfalls zu: "Aber ich habe eine kleine Stimme in mir, die mir, wenn nötig, zuraunt: 'Pass auf, Wittlerin, du bist gerade nicht freundlich.' Und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung!" Ob das Paar inzwischen aber getrennte Wege geht? Im Juli 2023 berichtete " " nämlich: "Einen Mann oder eine Frau gibt es im Leben der 50-Jährigen derzeit offenbar nicht." Tine Wittler äußerte sich bislang nicht dazu.

Dorfidylle: So wohnt Tine Wittler heute

Über ihre Wahlheimat, ein kleines Dorf im Wendland, erklärte Tine Wittler 2023 im Podcast "Homestory" von Jessica Stockmann: "Es ist der Nabel der Welt". Gerade einmal 48 Einwohner hat der Ort, an dem Tine Wittler zu Hause ist, doch die Powerfrau liebt die Ruhe in der Natur und genießt das Leben in dem uralten Bauernhaus, wie sie betont.

Doch wie steht es um die Inneneinrichtung der Wohnexpertin? "Maximal maximalistisch", verriet sie im Podcast. In ihrem Wohnzimmer stehen sechs Esstische, die sie alle brauche und von denen sie sich nicht trennen wolle. In jeder Ecke gebe es etwas zu entdecken und in ihrem Haus sammeln sich kleine Teile aus jeder Dekade. Das Herzstück sei ein Tresen aus ihrer Bar in Hamburg, den sie selbst designt hat. Und ihr Schlafzimmer beschrieb sie als "Kokon": Der ideale Rückzugsort und der Platz, an dem sie sich am liebsten aufhält.

November 2025: Neuer Job für Tine Wittler bei "Channel 21"

Am 1. November 2025 verkündete Tine Wittler, einen neuen Job vor der Kamera an Land gezogen zu haben. Auf der -Seite vom Homeshopping-Kanal "Channel 21" verriet die Blondine: "Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Ich wurde adoptiert durch die 'Channel 21'-Familie und darf demnächst mit und für euch moderieren und präsentieren. Ich freue mich wahnsinnig und bin schon ganz gespannt!"