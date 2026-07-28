"Ich hab' alles": Lola Weippert spricht über ihre Gesundheitsprobleme

Lola Weippert hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Schön laut" von ihrem Arztbesuch berichtet. Ihre Gesprächspartnerin Vanessa Mai sprach anschließend eine klare Warnung aus.

Schon vor zwei Wochen hatte Lola Weippert im Podcast "Schön laut" von ihren gesundheitlichen Problemen gesprochen. Vanessa Mai äußerte daraufhin große Sorgen und forderte ihre Freundin eindringlich dazu auf, auf ihre körperlichen Warnsignale zu hören. Jetzt hat die Moderatorin von den Ergebnissen ihres Arztbesuches berichtet.

"Ich hab' alles", verrät Lola Weippert in der neuesten Folge des Podcasts, nachdem eine Stuhlprobe von ihr ausgewertet worden sei. Sie zeigt Vanessa Mai die WhatsApp-Nachricht, in der die Diagnose steht. "Ich habe noch nie so eine lange WhatsApp gesehen", ist die Sängerin geschockt. So habe die 30-Jährige offenbar unter anderem eine Fettverdauungsstörung und Probleme mit der Darmschleimhautbarriere.

Da schrillen bei Vanessa Mai die Alarmglocken. "Oh, oh, oh, Lola. Du weißt, was das bedeutet. Magenschleimhautentzündung ist richtig schlecht und danach kommen noch schlimmere Sachen. Ich will es dir nur gesagt haben. Obacht!", warnt der Schlagerstar.

Vanessa Mai ärgert sich über ihre Podcast-Partnerin. © 2024 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Als Lola Weippert von ihrer neuen Diagnose spricht, schlägt Vanessa Mai Alarm: "Jetzt reicht es langsam"

Als Vanessa Mai dann erfährt, dass Lola Weippert die komplette Diagnose bis dahin noch gar nicht durchgelesen habe, wird die Musikerin sauer. "Jetzt reicht es langsam", ärgert sie sich. Die "Temptation Island"-Moderatorin habe die Nachricht ihrer Heilpraktikerin geschickt, verteidigt sie sich. "Die kann nicht viel machen. Du musst das schon umsetzen", erwidert Vanessa Mai.

"Du sollst das jetzt ernst nehmen, weil du kannst es jetzt noch retten. Nicht nur die Hülle schön aussehen lassen, auch das Innere pflegen", mahnt die 34-Jährige. Sie droht ihrer Gesprächspartnerin: "Wenn du danach nicht guckst, wird der Podcast enden. Ganz ehrlich. Das ist mein Ernst." Das wolle Lola Weippert auf gar keinen Fall. Sie erkennt: "Oh Gott, jetzt muss ich wirklich gucken."