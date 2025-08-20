"Ich bin stolz auf ihn": Noel Gallagher überrascht mit Lob für Liam

Liam und Noel Gallagher haben die erste Etappe ihrer Reunion-Tour erfolgreich hinter sich gebracht. Nach Jahren voller Streit überrascht Noel nun mit anerkennenden Worten für seinen Bruder. "Ich bin stolz auf ihn", erklärt der Musiker in einem Interview.

Viele Jahre waren Liam (52) und Noel Gallagher (58) zerstritten und teilten öffentlich gegeneinander aus. Doch nach der Oasis-Reunion findet Noel ungewohnt lobende Worte für seinen jüngeren Bruder. "Liam macht einen tollen Job und ich bin stolz auf ihn", schwärmt er . Er selbst könne "nicht so wie er in Stadien auftreten, das liegt mir einfach nicht".

Umso mehr zeigt sich Noel von den Auftritten seines Bruders beeindruckt. "Ich schaue ihn an und denke mir: 'Gut gemacht, Kumpel.' Er ist großartig", so Noel Gallagher weiter. Besonders freue er sich darüber, wieder gemeinsam mit Liam und ihrem langjährigen Gitarristen Paul "Bonehead" Arthurs (60) auf der Bühne zu stehen. "Ich habe vergessen, wie witzig er ist", so Noel über seinen Bruder.

"Ich bin total überwältigt"

Anfang Juli feierten Oasis ihr erstes Comeback-Konzert in Cardiff. Noel Gallagher räumte ein, er habe "völlig unterschätzt, worauf ich mich da eingelassen habe". Bereits nach wenigen Minuten habe er gedacht: "Kann ich einfach zurück in die Garderobe gehen und noch einmal von vorne anfangen?" Während des zweiten Songs seien seine Beine "weich wie Pudding" gewesen. Trotzdem sprach er von einer "unglaublichen Erfahrung".

"Ich bin total überwältigt, alle sind es", sagt er über die bisherigen Shows. "Es ist wirklich unglaublich, ich bin normalerweise nicht um Worte verlegen, aber im Moment kann ich es wirklich nicht in Worte fassen", so der Sänger und Gitarrist.

Erste Konzerte nach 16 Jahren

16 Jahre standen die Gallagher-Brüder nicht mehr gemeinsam auf der Bühne. Ihr Auftritt beim V Festival in Staffordshire am 22. August 2009 sollte der vorübergehend letzte sein. Wenige Tage später entbrannte vor ihrer Performance beim Rock En Seine Festival in Paris ein Streit zwischen ihnen. Dieser führte schließlich zur Auflösung. Noel Gallagher erklärte in einem Statement, er könne "einfach keinen Tag länger mit Liam zusammenarbeiten".

Im vergangenen August verkündeten Oasis dann überraschend ihr Comeback. Nach Konzerten in Großbritannien und Irland geht es für die Britpop-Band in wenigen Tagen nach Amerika. Bis Ende 2025 stehen auch Konzerte in Japan, Südkorea, Australien und in Südamerika an. Im September spielen sie erneut im Londoner Wembley Stadion.