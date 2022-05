"Ich bin so glücklich wie nie zuvor": Rapper Post Malone wird Papa

Rapper Post Malone wird zum ersten Mal Papa. "Ich freue mich auf dieses neue Kapitel in meinem Leben", erklärt er in einem Statement.

Post Malone (26) wird erstmals Vater. Das teilte der Musiker . "Ich freue mich auf dieses neue Kapitel in meinem Leben. Ich bin so glücklich wie nie zuvor", erklärte er in einem Statement. Nun wolle er sich vermehrt um seinen Körper, seine Familie und seine Freunde kümmern.

Der "Sunflower"-Interpret soll seit einiger Zeit mit einer nicht-prominenten Frau liiert sein. Mehr ist über die Mutter des Kindes allerdings nicht bekannt. Insider teilten dem Portal mit, dass das Paar am vergangenen Wochenende eine Babyparty mit Familie und Freunden im Süden Kaliforniens gefeiert hat.

Post Malones nächstes Album erscheint im Juni

Nicht nur privat läuft es für Post Malone gerade rund: Nächsten Monat (3. Juni) veröffentlicht der 26-Jährige sein viertes Studioalbum "Twelve Carat Toothache". Mit seinem letzten Album "Hollywood's Bleeding" (2019) brach der US-Amerikaner zahlreiche Rekorde. Die dazugehörige Single-Auskopplung "Circles" wurde damals zu seinem vierten Nummer-eins-Hit in den Billboard Charts.