"Ich bin dankbar": Orlando Bloom spricht über Trennung von Katy Perry

Im US-Fernsehen bricht der Schauspieler Orlando Bloom sein Schweigen über die Trennung von Sängerin Katy Perry. Er habe alles gegeben und empfinde nun "nichts als Liebe".

Zwei Monate nach dem offiziellen Beziehungsende von Schauspieler Orlando Bloom (48) und Sängerin Katy Perry (40) hat der "Fluch der Karibik"-Star zum ersten Mal über das abrupte Liebesaus gesprochen.

In der amerikanischen sollte der Leinwand-Held in einer Aufzeichnung vom 5. September seinen neuen Film "The Cut" bewerben und enthüllte nebenbei seinen überraschend guten Gemütszustand. "Mir geht es großartig, Mann. Ich bin so dankbar", resümierte er die jüngste Zeit, als der Moderator ihn auf die privaten Geschehnisse der letzten Monate ansprach.

"Wir haben die schönste Tochter (die fünfjährige Daisy, Anm. der Red.). Wissen Sie, wenn man alles gibt, so wie ich es in diesem Film getan habe? Ich bin für all das dankbar", scheint er andeuten zu wollen, dass die Trennung keine spontane Entscheidung war.

"Uns geht es großartig. Uns wird es großartig gehen. Es herrscht nichts als Liebe", fasst er seine Empfindungen zusammen. Wie in der Rolle in seinem neuen Thriller "The Cut", in dem er einen ehemaligen Boxer spielt, gibt sich Orlando Bloom kämpferisch. "Letztendlich handelt diese Geschichte von den Kämpfen, denen wir alle gegenüberstehen, und davon, was nötig ist, um unsere inneren Dämonen zu bekämpfen und Selbstakzeptanz zu finden", sprach er mit dem US-Magazin noch wenige Wochen zuvor über die körperliche und mentale Transformation, die er für die Rolle durchmachte.

Orlando Bloom, der Trennungsflüsterer

Einen Tag vor Ausstrahlung der "Today"-Show betonte bereits Blooms Ex-Frau und Mutter seines erstgeborenen Sohnes, Miranda Kerr (42), das gute Verhältnis, das der Schauspieler stets zu seinen Verflossenen hält. verriet das Model: "Ich habe Orlando und Katy beide tatsächlich erst am Wochenende gesehen. Wir haben den Geburtstag von Daisy gefeiert", so Kerr. "Wir sind eine große, glückliche Familie."

Medienvertreter von Katy Perry und Orlando Bloom bestätigten ihre Trennung offiziell am 3. Juli - nach rund zehn Jahren Beziehung. Kurz zuvor hatte Bloom eine Reihe von Gedanken des Schweizer Psychiaters und Psychotherapeuten Carl Jung bei gepostet. Darunter auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema "Einsamkeit".