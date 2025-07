Ian Ziering über Shannen Doherty: "Trauer ist keine Vorstellung"

Ein Jahr nach ihrem Tod hat sich Shannen Dohertys ehemaliger "Beverly Hills, 90210"-Kollege Ian Ziering zu Wort gemeldet. Er erklärt, warum er sich damals nicht - wie so viele andere - in den sozialen Medien verabschiedet hat.

Nach langem Kampf hat Shannen Doherty (1971-2024) am 13. Juli 2024 ihren Kampf gegen den Krebs verloren. Viele Fans, Kollegen und Wegbegleiter trauerten öffentlich um den Star aus Serien wie "Beverly Hills, 90210" und "Charmed - Zauberhafte Hexen". Einer postete damals nicht auf Instagram, ihr ehemaliger Kollege Ian Ziering (61). Dafür erhielt er Kritik. Zum ersten Todestag hat er sich jetzt und erklärt, warum er damals keinen Beitrag veröffentlicht hat.

"Der Krebs hat sich die falsche Frau ausgesucht"

Als Ziering, der auch in "Beverly Hills, 90210" mitgespielt hat, erstmals davon erfuhr, dass Doherty krank war, "hatten wir fast ein Jahrzehnt mehr mit ihr", schreibt der Schauspieler. "Und selbst dann klangen die meisten Updates weniger nach 'Shannen kämpft gegen den Krebs' als vielmehr nach 'Der Krebs hat sich die falsche Frau ausgesucht'." Sie sei stark, trotzig und tough gewesen.

Immer wenn er sie während dieser Jahre gesehen habe, sei Doherty weiterhin "Shan" gewesen - "lustig, voller Leben". Genau deshalb habe ihr Tod im vergangenen Jahr ihn so sehr getroffen, er habe wirklich noch daran geglaubt, dass sie "ein weiteres Wunder" vollbringen könnte. "Als sie vor einem Jahr gestorben ist, habe ich nichts gepostet", erklärt Ziering weiter. "Und ja, einige Leute haben das kritisiert. Denen sage ich: Trauer ist keine Vorstellung." Sie sei persönlich. Man solle die Menschen so trauern lassen, wie sie dies tun.

Auch auf den verstorbenen Luke Perry (1966-2019), der ebenfalls einst zur Besetzung der Serie gehörte, geht Ziering ein. Über das vergangene Jahr habe er immer wieder Menschen aus dem Cast getroffen. Dies sei für ihn ohne Perry und Doherty schwierig gewesen. Eine solche Art des Verlustes verblasse nicht.

Einen Abend wird Ian Ziering niemals vergessen

Anfangs seien er und Doherty bei der Serie mehrfach aneinandergeraten, bei "zwei starken Persönlichkeiten" passiere das eben. Aber sie hätten sich stets respektiert und er vermisse sie. "Als wir älter wurden, sind wir milder geworden. Wir wurden erwachsen. Wir haben verstanden, woran wir beteiligt waren und was jeder mitbrachte." Oft denke er noch an Doherty, "an deinen Schneid, dein Feuer, dein gütiges Herz, das so wenige wirklich zu sehen bekamen. Ich trage das alles noch immer in mir."

Auch an eine Anekdote erinnert er sich. Ziering trat einst für kurze Zeit mit den leicht bekleideten Chippendales auf. "Ich werde nie vergessen, wie sie und Jennie [Garth] mich bei der Chippendales-Show in Vegas überrascht haben", schreibt er. "Gott, wir haben so sehr gelacht. Es war einer dieser Abende, die man nicht vergisst."