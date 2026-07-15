Iain Armitage wird 18: So hat sich der "Young Sheldon"-Star verändert

Iain Armitage war schon ein Star, bevor er ein Star wurde. Als kleiner Theater-Kritiker sorgte er für Aufsehen, bevor er mit der Titelrolle in "Young Sheldon" als Schauspieler durchstartete. Er habe Showbiz im Blut, sagte ein Kollege über ihn. Nun feiert er seinen 18. Geburtstag.

Iain Armitage ist auch zwei Jahre nach dem Ende von "Young Sheldon" gut im Geschäft. Demnächst wird er auch in der dritten Staffel des Serienhits "Big Little Lies" zu sehen sein.

2024 Getty Images/Leon Bennett 6 Iain Armitage ist auch zwei Jahre nach dem Ende von "Young Sheldon" gut im Geschäft. Demnächst wird er auch in der dritten Staffel des Serienhits "Big Little Lies" zu sehen sein.

Dass er eines Tages auch vor Kameras von Film- und Serienproduktionen stehen würde, hatte sich früh abgezeichnet. Schon als Dreikäsehoch war Iain Armitage Star eines YouTube-Kanals. In "Iain Loves Theatre" ließ der Stöpsel von gerade mal sechs Jahren nicht nur eine Theater-Begeisterung erkennen, sondern auch Geschmack und Sachkenntnis. "Gestern Abend sah ich 'Beaches' in Signature Theatre, inszeniert von Eric Schaeffer", so lautete ein fundiertes Urteil des kleinen Jungen mit der großen Zahnlücke. In einem anderen Clip fachsimpelt er über eine Inszenierung von "Warten auf Godot", seiner "ersten wirklichen Kritik", wie er 2019, mit zehn Jahren, dem "W-Magazin" verriet.

Wer heute genau hinsieht, erkennt noch mehr in den Videokritiken, etwa Erscheinungsmerkmale und Charaktereigenschaften, die auf die Paraderolle hinweisen, die der nach Ian McKellen (teilweise) benannte Theater- und Musical-Fan bald über Jahre hinweg verkörpern würde. Die Klugheit, ja das Neunmalkluge, das sich in Wortschwällen Bahn bricht, die Redegewandtheit, die Kultiviertheit - das alles zeichnet auch den kleinen Physik-Überflieger Sheldon Cooper in der Prequelserie "Young Sheldon" aus, der später, als Erwachsener und in "The Big Bang Theory", der Mutterserie, selbst einen Stephen Hawking eine Stufe unter sich wähnen und zuletzt doch den Nobelpreis gewinnen wird.

"Ein geborener Schauspieler"

Selbstbewusst und zielstrebig wie Sheldon auf seinem Gebiet drängte auch Iain Armitage ins Rampenlicht der Unterhaltungsbranche. Der kleine Kritiker, Sohn einer Theaterproduzentin und eines Theaterschauspielers, erregte mit seinen erfolgreichen Youtube-Videos auch die Aufmerksamkeit von Agenten, weshalb er schon bald den ersten Vertrag in der Tasche hatte. Wenig später folgte der nächste. David Rubin, Casting-Chef bei "Big Little Lies", sah ebenfalls Iains Kritiken und lud den Jungen zu einem Casting ein. Iain überzeugte beim Vorsprechen und bekam in der Serie die Rolle Ziggy Chapmans, des Sohnes der von Shailene Woodley gespielten Hauptfigur.

"Er ist ein geborener Schauspieler", sagte Rubin über das Nachwuchstalent, "der dazu noch von all den großartigen Darbietungen geprägt wurde, die er glücklicherweise auf den New Yorker Bühnen miterleben durfte." Iain hatte jetzt die Seiten gewechselt: Aus einem Jungen, der gerne Bühneninszenierungen schaut und mit Leidenschaft übers Theater und seine Mitwirkenden spricht, wurde ein Junge, der selber spielt. Und Schauspielerinnen und Schauspieler, von denen er zuvor allenfalls schwärmen durfte, waren nun seine Kollegen - Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern oder Meryl Streep, "die Allmächtige", wie er die Schauspiellegende nannte, und seine große Heldin.

Eine direkte Verbindung gibt es auch zwischen Iains Youtube-Clips und "Young Sheldon". Man kommt jedenfalls nicht um den Gedanken, dass die Macher der Sitcom, allen voran die Kostümabteilung, sich für die Bekleidung des Physik-Wunderkindes vom Modestil des Kritiker-Überfliegers haben inspirieren lassen. Die Hemden und die Fliege vor allem finden sich hier und dort. Dort soll die Fliege die Außenseiterstellung Sheldons darstellen, seine Abgrenzung von der gesellschaftlichen Norm, seine Steifheit und seine emotionalen Defizite. Bei Iain ist sie vor allem Ergebnis modischen Bewusstseins. "Ich liebe Mode", sagte er einmal, damals neunjährig, der US-Zeitung "New York Post", und was Fliegen angeht, so habe er davon ungefähr 20.

Iain Armitage weiter dick im Geschäft

Der kleine Kritiker und aufstrebende Schauspieler ist erwachsen geworden, am 15. Juli feiert Armitage seinen 18. Geburtstag. Die Serie, mit der er groß wurde und groß rauskam, "Young Sheldon", wurde vor zwei Jahren nach sieben Staffeln eingestellt. Verschwunden aus dem Geschäft ist er danach nicht. Die Spuren sind tief genug, die er hinterlassen hat. Nicht nur im Fernsehen, auch im Kino, nicht nur mit Serien, auch mit Spielfilmen. 2017 sah man ihn mit J.K. Simmons im Drama "I'm Not There" vor der Kamera. Und in der Netflix-Produktion "Unsere Seelen bei Nacht" waren Robert Redford und Jane Fonda seine Partner.

Es wäre auch ein Wunder, würde Armitage so schnell von der Bildfläche verschwinden, wie er auf ihr erschienen war. Immerhin "steckt das Showbusiness in seinen Genen", wie sein "Young Sheldon"-Kollege Lance Barber einmal sagte. Neben Talent bringt Armitage auch die nötige Einstellung mit. Sein Bestes geben, eine gute Arbeitsmoral, aber auch Glück - das brauche es, um es in der Unterhaltungsbranche zu schaffen, sagte er dem Magazin "Esquire" - als er zehn war. Auch das, ein solches Arbeitsethos, zahlt sich aus. Seine Rolle in der dritten Staffel von "Little Big Lies" wird Armitage weiterspielen. Und auch in einem gerade entstehenden Psychothriller namens "The Adam Trials" ist er Berichten zufolge dabei. Darin soll er neben Martin Freeman die Hauptrolle spielen.