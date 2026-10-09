Hunde-Profi sucht Wohnung im gefragten Münchner Stadtteil: "Habe gedacht, es ist viel leichter"

Er findet einfach kein neues Zuhause. Bei Martin Rütter macht sich langsam aber sicher Verzweiflung breit. Der Hunde-Profi sucht in München eine Wohnung – und sucht jetzt Hilfe in der Öffentlichkeit. 100 Quadratmeter sollen es sein. Und am liebsten im Lehel...

Egal ob Promi oder Normalo, der Wohnungsmarkt in deutschen Großstädten ist mitunter eine große Herausforderung. Das bekommt nun auch Martin Rütter zu spüren. "Leute, ich gebe es zu, ich habe gedacht, es ist viel leichter", wendet sich der "Hundeprofi" nun via Instagram an seine Follower.

München-Lehel: Martin Rütter will mindestens 100-Quadratmeter-Wohnung

Der 56-Jährige hält demnach Ausschau nach einer Wohnung ab 100 Quadratmetern in München. "Darf auch gerne ein bisschen mehr sein", fügt Rütter hinzu. Bestenfalls solle die Wohnung im Stadtteil München-Lehel liegen, wenngleich sich Rütter darauf auch nicht festnageln lassen will. "Muss nicht in München-Lehel sein, sondern im Umkreis von drei, vier Kilometern davon", erklärt er.

"Ich habe das Gefühl, es gibt so etwas hier gar nicht"

"Ich habe das Gefühl, es gibt so etwas hier gar nicht", lässt der TV-Star durchaus Frustration bei der Immobilienrecherche durchklingen. "Wenn jemand von euch einen Tipp hat oder vielleicht eine Wohnung zu vermieten hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der eine Oma hat, die jemanden kennt, dann würde ich mich sehr, sehr über eine Nachricht freuen", wendet er sich in der Instagram-Story abschließend an seine Fans.

Mit München hat sich Martin Rütter das teuerste Pflaster Deutschlands ausgesucht. Laut eines Berichts des "Handelsblatts" werden in der bayrischen Landeshauptstadt derzeit 25,20 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter bei Neuvermietungen fällig. Innerhalb von zehn Jahren wurden die Mieten in München um 37 Prozent teurer, berichtete das ZDF. Basierend auf diesen Zahlen müsste Martin Rütter für seine Wunschwohnung von 100 Quadratmetern mindestens 2.520 Euro berappen - plus Nebenkosten. In der Realität liegen die Mietpreise aber oft erheblich höher.