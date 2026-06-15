Hummels, Podolski und Drews: Promis feiern Fußball-WM in München

Am Sonntag hat die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes WM-Spiel gegen Curaçao bestritten. In München haben zahlreiche VIPs das Match im Rahmen der Lego-Arena-Show verfolgt. Welchen Tipp gibt Lukas Podolski für das Abschneiden der deutschen WM-Kicker ab?

In Deutschland gab es am Sonntag (14. Juni) vielerorts wieder viele Deutschlandfahnen zu sehen, denn die deutschen Kicker haben in den USA ihr erstes Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bestritten. Mit 7:1 konnten die Spieler um Kapitän Joshua Kimmich ihre Konkurrenz vom Platz fegen. Auch in München war die Begeisterung für den deutschen WM-Auftakt spürbar. Einige Promis feierten bei der "LEGO Arena Show" im BMW Park.

Promis feiern deutschen WM-Auftakt in München

Mit dabei waren unter anderem Topmodel Franziska Knuppe (51), Ex-Ski-Star Sven Hannawald (51), RTL-Moderatorin Stephanie Brungs (37) und Model Monica Ivancan (48). Auch Cathy Hummels (38) schaute vorbei und posierte mit einem WM-Pokal aus Lego-Steinen. Auf dem roten Teppich geriet sie ins Schwärmen und sagte: "Das Original hatte ich 2014 in der Hand." Zur WM 2014 hatte die Unternehmerin ihren damaligen Ehemann Mats Hummels nach Brasilien begleitet und live erlebt, wie die deutsche Mannschaft den Titel gewinnen konnte.

Joelina Drews (30), Tochter von Schlager-Legende Jürgen Drews (81), lag mit ihrem Tipp für den Ausgang des Spiels Deutschland gegen Curaçao etwas daneben. "Ich sage 3:0 für Deutschland." Am Ende konnte die Nationalmannschaft aber mit 7:1 ein höheres Ergebnis abliefern.

Lukas Podolski: "Hoffe, dass wir bis zum Ende da bleiben"

Auch Lukas Podolski (41) sagte fälschlicherweise das gleiche Endergebnis wie die Drews-Tochter voraus. Der Weltmeister-Kicker von 2014 hofft, "dass wir bis zum Ende im Turnier bleiben". Doch die Konkurrenz aus Spanien, Frankreich und Portugal schielt auf den Titel, wie er betonte: "Als Ex-Nationalspieler und einer, der viel gesehen und erlebt hat, hoffe ich, dass wir bis zum Ende da bleiben und freue mich einfach, dass die Deutschen heute starten."

Auch in der Lego-Arena-Show, die vor dem WM-Spiel von Deutschland live auf ProSieben ausgestrahlt wurde, ging es heiß her. Drei Teams aus bekannten Fußball-Creator-Experten, darunter Timo Schulz und Simon Bechtold sowie ViscaBarca und Gamerbrother, und ein Zuschauer-Team traten in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Moderiert wurde die Sendung von den ProSieben-Allzweckwaffen Steven Gätjen und Joko Winterscheidt.

Welche weiteren Promis den WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Lego-Arena-Show feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.