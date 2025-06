Huma Abedin und Alex Soros feiern Hochzeitsparty in den Hamptons

Große Hochzeitsfeier für Huma Abedin und Alex Soros: Die ehemalige Hillary-Clinton-Beraterin und der Sohn des Milliardärs George Soros haben am Freitag zum glamourösen Probedinner geladen, bevor am Sonntag die große Hochzeit stattfindet. Mit dabei sind hochrangige Politiker.

Huma Abedin (48), langjährige Beraterin von Hillary Clinton (77), und Alex Soros (39), Sohn des bekannten Milliardärs George Soros (94), zelebrieren ihre Verbindung derzeit mit einer hochkarätigen Gästeliste in den Hamptons. Das Paar, das seit Herbst 2023 zusammen ist, lud am Freitag zu einem eleganten Probedinner, das ihren Weg zur Ehe einläutete.

Die Festivitäten finden in der exklusiven Atmosphäre der Hamptons statt, genauer gesagt auf dem Anwesen von Alex' Mutter Susan Weber auf Shelter Island. Abedin strahlte bei dem Pre-Dinner in einem eleganten, champagnerfarbenen Kleid in Midi-Länge mit flatternden Ärmeln und passenden Sandalen mit Absatz. Der Bräutigam komplettierte das harmonische Bild in einem hellbraunen Anzug mit passenden Schuhen.

Die Gästeliste der Hochzeitsfeier liest sich wie das Who's Who der amerikanischen Politik. Wie die "Daily Mail" exklusiv berichtet, gehören zu den prominenten Gästen Hillary Clinton selbst sowie ihr Ehemann, Ex-Präsident Bill Clinton, und ihre Tochter Chelsea. Auch das Ehepaar Obama - der frühere Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle - stehen auf der hochkarätigen Gästeliste. Die Sicherheitsvorkehrungen waren entsprechend umfangreich: Secret-Service-Agenten bewachten die prominenten Gäste, die in einer Kolonne schwarzer SUVs gemeinsam mit dem Brautpaar anreisten.

Kennenlernen auf einer Party

Der offizielle Heiratsantrag hatte bereits Ende Juli 2024 in New York City stattgefunden, gefolgt von einer "formellen Feier in Italien", Das Paar teilte den . Kennengelernt hatten sich die beiden im Herbst 2023 auf der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes.

Für Alex Soros war diese Beziehung eine Offenbarung. In einem gestand er: "Ich war sehr lange nicht in einer Beziehung - zehn Jahre oder so -, die länger als drei Monate gedauert hatte. Und es ist das erste Mal, dass ich erkannt habe, dass ich Lust mit Liebe verwechselt hatte."