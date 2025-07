Hulk Hogan: Tochter Brooke verabschiedet sich von Wrestling-Legende

Fünf Tage nach dem Tod von Hulk Hogan meldet sich seine Tochter Brooke erstmals zu Wort. In einem emotionalen Instagram-Beitrag schildert sie ihre Verbindung und klärt über ihre Entfremdung auf.

Brooke Hogan (37) erinnert fünf Tage nach seinem Tod an ihren Vater, die Wrestling-Legende Hulk Hogan (1953-2025) - und spricht auch über ihr zuletzt entfremdetes Verhältnis. "Wir hatten eine stille, besondere Verbindung, die jeder sehen und spüren konnte, der uns zusammen erlebte", erklärt sie . "Als er diese Welt verließ, fühlte es sich an, als wäre ein Teil meiner Seele mit ihm gegangen. Ich spürte es schon, bevor die Nachricht uns erreichte", trauert sie um ihn. "Seine Umarmungen waren mein Zuhause", heißt es auch in ihrem Post.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hulk Hogan entfernte sich "plötzlich" von ihr

Doch im Laufe der Zeit änderte sich ihr Verhältnis. Sie "halte es für notwendig, einige Dinge zu klären", erzählt sie weiter und äußert sich zu ihrem Bruch mit dem Wrestling-Superstar. Es habe nie den einen großen Streit gegeben. Stattdessen habe "eine Reihe privater Telefonate, die niemand jemals hören, kennen oder verstehen wird", dazu geführt.

Ihr Vater habe sich mit persönlichen und geschäftlichen Problemen an sie gewandt. Sie habe ihm ihre Unterstützung zugesichert und gebeten, "sich auszuruhen und auf sich selbst zu achten". Zusammen mit ihrem Ehemann Steven Oleksy (39) zog sie nach Florida, um für ihren Vater da sein zu können. "Wir hatten fast 25 Operationen zusammen durchgestanden, und dann wollte er mich plötzlich nicht mehr bei den Operationen dabei haben ... Alles wurde zunehmend undurchsichtig, wie in einen dichten Schleier gehüllt", erklärt sie. "Es war, als gäbe es ein Kraftfeld um ihn herum, das ich nicht durchdringen konnte."

Ihr Ehemann blieb mit dem Wrestler in Kontakt

Zwischen ihnen habe es schließlich "respektvolle Meinungsverschiedenheiten" gegeben, die sie persönlich mitnahmen. "In den letzten zwei Jahren musste ich Abstand nehmen, um mein Herz zu schützen", so die Tochter des Wrestlers. Ihr Ehemann habe dennoch ohne ihr Wissen Kontakt mit ihm gehalten.

Die Nachrichten dieses Austauschs habe sie gelesen, nachdem ihr Vater verstorben war, "einige wurden beantwortet, andere ignoriert ... aber alle haben mir das Herz gebrochen", erzählt Brooke Hogan. Sie sei überzeugt, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan hat. Dass er gewusst habe, wie sehr sie ihn liebte, gebe ihr nun Frieden. Neben diesem Beitrag teilte sie auch aus verschiedenen gemeinsamen Momenten mit ihrem Vater.

Wrestling-Superstar starb mit 71 Jahren

Hulk Hogan starb am 24. Juli im Alter von 71 Jahren. Er hinterlässt neben seiner Tochter Brooke auch seinen Sohn Nick (35). Beide stammen aus seiner langjährigen Ehe mit Linda Hogan (65), die rund 26 Jahre hielt. Von 2010 bis 2021 war Hulk Hogan mit Jennifer McDaniel verheiratet. Im September 2023 heiratete er zum dritten Mal - seine letzte Ehefrau war Sky Daily. Sowohl sie als auch sein Sohn Nick hatten sich bereits öffentlich zu seinem Tod geäußert.