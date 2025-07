Hulk Hogan ist tot: Emotionaler Abschied auf Instagram

Hulk Hogan, eine der größten Ikonen des Profi-Wrestlings, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Auf seinem Instagram-Account wurde nun Abschied von ihm genommen.

Hulk Hogan (1953-2025) ist tot. Sein Manager hat bestätigt, dass die Wrestling-Legende im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Wenige Stunden später wurde auch Abschied genommen.

"Schweren Herzens und in tiefer Trauer bestätigen wir, dass wir eine Legende verloren haben. Unser geliebter Terry Bollea, weltweit bekannt als Hulk Hogan, ist heute im Kreise seiner Lieben verstorben", heißt es unter einem Beitrag, der Hogan im Wrestling-Ring zeigt. Zudem wird darum gebeten, die Privatsphäre seiner Familie und Freunde zu respektieren. "Mögen wir alle Trost finden in den wunderbaren Erinnerungen, die er Millionen von Fans weltweit hinterlassen hat, deren Leben er mehr als vier Jahrzehnte lang berührt hat. Er wird uns fehlen, aber niemals vergessen werden."

Todesumstände von Hulk Hogan werden untersucht

Die Todesumstände von Hulk Hogan sollen nun untersucht werden. Wie mehrere US-Medien berichteten, starb die Wrestling-Legende in einem Krankenhaus, nachdem Sanitäter wegen eines Herzstillstands zu seinem Haus in Florida gerufen worden waren. Die zuständige Behörde, das Clearwater Police Department, hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

"Die Polizei von Clearwater führt derzeit die in solchen Fällen übliche Todesfallermittlung durch", erklärte ein Beamter der Polizei . Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht: "Es liegen derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden oder verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem Notruf vor."

Hulk Hogan wurde 71 Jahre alt

Wie der Beamte außerdem mitteilte, trafen Feuerwehr und Polizei am Vormittag gegen 10:00 Uhr am Haus Hogans ein. Dort sei festgestellt worden, dass Terry Bollea, wie der Wrestler mit bürgerlichem Namen hieß, "ernsthafte gesundheitliche Probleme" hatte. "Das Personal versorgte ihn und brachte Mr. Bollea ins Morton Plant Hospital, wo er um 11:17 Uhr verstarb."

Hulk Hogan begann seine Karriere im professionellen Wrestling in den 1970er-Jahren und gilt heute als einer der Wegbereiter für die weltweite Popularität des Sports. Er zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Wrestlern aller Zeiten. Auch als Schauspieler war Hogan aktiv, unter anderem übernahm er die Hauptrolle in der 90er-Jahre-Serie "Thunder in Paradise". Er hinterlässt seine Ehefrau Sky sowie seine beiden Kinder Nick (34) und Brooke Hogan (37).