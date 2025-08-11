Hulk Hogan: Ex-Frau Linda vermisst ihn an seinem Geburtstag sehr

Am 11. August hätte die verstorbene US-Wrestling-Legende Hulk Hogan ihren Geburtstag gefeiert. Seine Ex-Frau Linda teilt ein altes Bild und schreibt, wie sehr sie ihn vermisst.

Hier waren sie noch zusammen: Hulk Hogan und seine damalige Ehefrau Linda im Jahr 2005.

Ende Juli ist Hulk Hogan (1953-2025) im Alter von 71 Jahren gestorben. Am 11. August, keine drei Wochen später, hätte der legendäre US-Wrestler seinen Geburtstag gefeiert. Seine Ex-Frau Linda Bollea (65) erinnert sich am Montag an den Verstorbenen.

Linda Bollea, die sich auf Instagram Linda Hogan nennt, veröffentlicht , zu dem sie ihrem Ex-Mann gratuliert. Auf der Aufnahme sind die beiden laut ihres Kommentars im Jahr 1981 zu sehen. "Ich und der Hulkster", schreibt sie dazu. "Alles Gute zum Geburtstag, Terry", wünscht sie ihm außerdem. Hulk Hogans bürgerlicher Name war Terry Bollea. Weiter erklärt Linda: "Ich liebe und vermisse dich so sehr." Die beiden waren von 1983 bis 2009 verheiratet.

Hulk Hogan: Es war ein Herzinfarkt

Hogan war am 24. Juli gestorben. Die Todesursache war zunächst unklar. Das Forensic Science Center von Pinellas County stellte , dass der 71-Jährige einen Herzinfarkt hatte. Den Unterlagen war zu entnehmen, dass der Wrestling-Star an Vorhofflimmern litt und gegen eine Form der Leukämie gekämpft hatte.

Am 5. August wurde Hogan dem zufolge in Clearwater, Florida, im Beisein von Familie und Freunden beigesetzt. Anwesend waren demnach unter anderem neben Hogans Ehepartnerin Sky Daily auch Linda Bollea, der ehemalige Wrestler Triple H (56), der Musiker Kid Rock (54) und der Komiker Theo Von (45). Hogans Tochter Brooke (37) blieb der Beisetzung fern. "Mein Vater hasste die Morbidität von Beerdigungen. Er wollte keine", erläuterte .

Hogan war einst ein US-Held

Hogan war in den vergangenen Jahrzehnten zweifelsohne eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des professionellen Wrestlings. Er half dabei, das Entertainment-Spektakel zu dem großen Geschäft zu machen, das es heute ist. Immer noch kennt man seinen Namen wohl in so ziemlich jedem US-Haushalt.

Der einstige Held verspielte in den vergangenen Jahren aber auch viele Sympathien, unter anderem durch einen Rassismus-Skandal. Im Jahr 2015 war ein Transkript aufgetaucht, mehrfach das "N-Wort" nutzte. "Es war inakzeptabel für mich, diese beleidigende Sprache zu benutzen; es gibt keine Entschuldigung dafür", teilte er dem Magazin in einem Statement mit.