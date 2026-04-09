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Hugo Bachmaier in neuer Rolle: Münchens Kult-Wirt wagt Wirtshaus-Neustart

Hugo Bachmaier wagt den nächsten Neustart – in den Wirtshäusern. Nach seiner Zeit als Schwabinger Kult-Wirt will er jetzt als Gastro-Kritiker durch München ziehen. Trotz Privatinsolvenz hat Bachmaier klare Pläne – und setzt dabei auf Ehrlichkeit und Charme. Nur bei der Liebe hapert es noch...
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Steffen Trunk |
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Hugo Bachmaier hat sich neue Ziele gesteckt – und empfiehlt bald Wirtshäuser in München und Umgebung.
Hugo Bachmaier hat sich neue Ziele gesteckt – und empfiehlt bald Wirtshäuser in München und Umgebung. © Privat

Nach seinem Lokal-Aus sind die Zeiten für Schwabings einstige Szene-Größe Hugo Bachmaier herausfordernd. Mithilfe von echten Freunden will sich der immer positiv eingestellte Kult-Wirt auch durch das letzte Jahr seiner Privatinsolvenz kämpfen. Statt in der Vergangenheit zu verharren, startet er mit einem neuen Projekt entschlossen in die Zukunft.

Privatinsolvenz bis Ende 2026: Hugo Bachmaier will Gastro-Kritiker werden

Der schillernde Münchner hat eine neue Idee, die er exklusiv mit der AZ teilt. Hugo Bachmaier wird Gastro-Kritiker und gibt bald Geheimtipps! Er verrät voller Vorfreude: "Ich spreche Empfehlungen aus, wo es ehrlich gut schmeckt. Ich gehe auf Tour durch München und das Umland." Ob Rindsroulade, Hummer oder Backfisch – Hugo Bachmaier möchte herausfinden, wo es in München und Umgebung die besten Gerichte gibt.

Einmal pro Woche will er künftig mit der Kamera losziehen und Lokale authentisch testen. Die Clips sollen anschließend auf Social Media veröffentlicht werden, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Und natürlich soll auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Mit viel Charme, Witz und Schlemm-Erfahrung möchte Bachmaier in den Videos punkten.

Freund der bayerischen Küche: Hugo Bachmaier
Freund der bayerischen Küche: Hugo Bachmaier © Privat

Für seinen Neustart hat sich Bachmaier einen eigenen TikTok-Account eingerichtet und will zusätzlich auch auf Facebook und Instagram aktiv sein. Sogar an einer eigenen Website wird aktuell fleißig gebastelt. "Ein Freund macht sie mir kostenlos", freut sich der angehende Genuss-Tester vor seiner ersten kulinarischen Entdeckungstour.

Sein Anspruch ist dabei klar: "Ich bin kein Food-Blogger oder Influencer, der sich 50 Euro einsteckt. Das ist doch Werbung und eh alles gefaked. Ich will mit der Wahrheit punkten und ehrlich zeigen, wo es wirklich gut schmeckt."

30 Jahre Gastro-Erfahrung: "Ich habe sehr gute Geschmacksnerven"

In der Münchner Gastro-Szene hat der ehemalige Wirt viel geleistet: Zwölf Jahre führte er das Bachmaier Wirtshaus in Neuhausen, anschließend 18 Jahre das legendäre Bachmaier Hofbräu in der Leopoldstraße."Ich bin seit 30 Jahren Wirt. Und wer mich kennt, weiß, dass ich immer ehrlich und frei Schnauze bin", sagt Bachmaier der AZ.

Sogar ein eigens Logo hat Hugo Bachmaier für seine kulinarische Test-Reise designt.
Sogar ein eigens Logo hat Hugo Bachmaier für seine kulinarische Test-Reise designt. © Privat

Und obwohl er selbst nicht am Herd steht, traut er sich die Rolle als Kritiker zu: "Ich kann nicht kochen, aber habe drei Jahrzehnte Erfahrung in der Gastro mit Vollküche. Ich bilde mir ein, dass ich sehr gute Geschmacksnerven habe. All meinen ehemaligen Küchenchefs konnte ich erklären, wie ein Gericht noch besser schmeckt."

Warum es mit den Frauen nicht klappt

Auch im Privatleben startet Bachmaier einen vorsichtigen Blick nach vorn. Seit drei Jahren ist er Single. "Die Frauen sind doch alle verrückt geworden", sagt er lachend. "Entweder sie haben zu hohe Ansprüche oder sind unzuverlässig. Darauf habe ich keine Lust."

Privatleben: Hugo Bachmaier sucht wieder die Liebe

Sein Wunsch ist klar: "Ich will mich endlich wieder verlieben." Und ergänzt augenzwinkernd: "Bin mittlerweile sogar an dem Punkt, wo ich mir denke, ob ich es nicht mit Männern probieren sollte."

Ganz aufgegeben hat er die Hoffnung auf die Damenwelt trotzdem nicht. Und wer weiß, vielleicht trifft Amors Pfeil schon bald mitten in sein riesengroßes Gastro-Herz – vielleicht sogar bei seiner Tour durch die besten Wirtshäuser der Stadt.

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6 Kommentare
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  • OLGI vor 16 Minuten / Bewertung:

    Und vorm Filmen immer das Näschen fein gepudert.

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  • Mark di Monaco vor 28 Minuten / Bewertung:

    Ich bin mir nicht sicher, aber was genau qualifiziert ihn dazu? Würde es dann sein Gasthaus nicht noch geben? Interessiert seine Meinung denn jemanden?

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  • Der wahre tscharlie vor 55 Minuten / Bewertung:

    Hugo Bachnaier wird Gastro-Kritiker. Warum nicht?
    Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.
    Außerdem kann er vielleicht da das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Bei soviel Gastro-Besuchen lernt man bestimmt die eine oder andere nette Frau kennen. ;)

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