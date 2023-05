H.P. Baxxter und Co.: Diese Männer lieben wesentlich jüngere Frauen

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter sorgt mit seiner neuen Freundin Sara für Schlagzeilen. Die Studentin ist 37 Jahre jünger als der Musiker. Auch andere deutsche Promi-Männer führen Beziehungen mit einem großen Altersunterschied.

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (59) sorgt mit seiner neuen Freundin Sara (22) für Schlagzeilen. Die Studentin ist 37 Jahre jünger als der Musiker. Auch andere deutsche Promi-Männer führen Beziehungen mit einem großen Altersunterschied.

Michael Wendler und Laura Müller: 28 Jahre

Im Oktober 2018 hatte Sänger Michael Wendler (50) die Trennung von seiner Frau Claudia Norberg (52) verkündet. Nur kurze Zeit später wurde bekannt, dass er nun die wesentlich jüngere Laura Müller (22) liebt. Sie war damals gerade 18 und der Altersunterschied ein großes Thema in der Öffentlichkeit. "Ich verstehe die Diskussion gar nicht", sagte Wendler dazu. 2020 heiratete das Paar und erwartet derzeit das erste gemeinsame Kind.

Dieter Bohlen und Carina Walz: 30 Jahre

Auch Dieter Bohlen (69) liebt eine jüngere Frau. Als er 1984 mit Modern Talking die Debüt-Single "You're My Heart, You're My Soul" veröffentlichte, kam Carina Walz (39) gerade zur Welt. Die beiden lernten sich 2006 auf Mallorca kennen und sind seitdem unzertrennlich. Der Altersunterschied von 30 Jahren spiele keine Rolle, betonten die Eltern von zwei Kindern schon häufig.



H.P. Baxxter und Sara: 37 Jahre

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (59) hat am Pfingstwochenende seine neue Beziehung zu Studentin Sara (22) bestätigt. sagte er: "Ja, wir sind zusammen - schon seit rund drei Monaten. Jetzt waren wir auf Sylt und sind danach gemeinsam zu einem Festival-Auftritt von Scooter nach Bayern gereist." Kennengelernt haben sich die beiden in Hamburg, wo die Münchnerin gerade hingezogen ist, um Immobilienwirtschaft zu studieren. Es habe "gleich richtig gefunkt".

Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer: 38 Jahre

Rockmusiker Peter Maffay (73) und seine Freundin Hendrikje Balsmeyer (35) trennen ebenfalls viele Jahre. Sie lernten sich 2015 bei seinem Konzert in Magdeburg kennen, als er sie aus dem Publikum auf die Bühne holte. Im November 2018 bekam das Paar Tochter Anouk (4). Auch beruflich verbringen sie viel Zeit miteinander: Balsmeyer leitet die Vermarktung von Maffays Tabaluga-Stiftung, begleitet ihn zu vielen Terminen und arbeitet mit ihm zusammen an einer Kinderbuchreihe. Der Altersunterschied sei dabei kein Thema, : "Kritik an unserer Beziehung kam höchstens von Fremden, die sich an unserem Altersunterschied gestört haben. Peter ist jung geblieben, im Wesen und im Geist, er ist körperlich fitter als ich. Manchmal bekomme ich einen Schreck, wenn jemand sagt, er sei jetzt 73. Das kann ich oft nicht glauben."

Frank Otto und Nathalie Volk: 39 Jahre

Unternehmer Frank Otto (65) und Model Nathalie Volk (26) trennen fast 40 Jahre. Ihre Beziehung hatte schon einige Höhen und Tiefen. 2018 verlobten sie sich, 2020 kam es zur Trennung. Volk zog mit einem anderen Mann in die Türkei, verkündete im Herbst 2021 eine erneute Verlobung und kurz darauf wieder die Trennung. Im März 2022 machten Volk und Otto ihr Liebes-Comeback öffentlich. Damals schwärmte sie : "Frank und ich haben eine besondere Verbindung, die war schon immer da." Er sei ihr erster Freund gewesen. "Er kennt mich am besten, weiß alles über mich. Vielleicht ist er auch ein bisschen Vater-Ersatz, wie der Vater, den ich nie hatte. Aber Frank hat auch eine junge Seele." Seit Kurzem gibt es wieder Krisen-Gerüchte: Die ehemalige "GNTM"-Kandidatin verkündete Mitte Mai auf Instagram, dass sie heiraten möchte, "wenn der richtige Mann kommt".