Howard Carpendale über Streit mit Welke: "Damit ist es jetzt auch gut"

Ein Witz über Schlagerfans sorgte für mächtig Ärger zwischen Howard Carpendale und Oliver Welke. Nun scheinen sich die Wogen zu glätten.

Zwischen Schlagerstar Howard Carpendale (80) und Moderator Oliver Welke (60) scheint Frieden einzukehren. : "Oliver Welke hat am Freitag versucht, die Wogen zu glätten und um ein bisschen Frieden gebeten. Ich finde, damit ist es jetzt auch gut." Während sich der Ton langsam beruhige, richte sich der Blick wieder nach vorn, fügt der 80-Jährige hinzu: "Ich lade Oliver Welke ein, im nächsten Jahr zu einem meiner Konzerte in Frankfurt zu kommen. Dann kann er sich selbst ein Bild davon machen, wie mein Publikum wirklich ist."

Der Vorverkauf für Frankfurt laufe großartig, freut sich Carpendale in dem Beitrag zudem, "und ich spüre jetzt schon diese besondere Energie, die entsteht, wenn viele Menschen zusammenkommen und einen Abend miteinander erleben wollen, der verbindet und alles andere kurz vergessen lässt".

Das war passiert

Der "heute-show"-Moderator Oliver Welke hatte in der Ausgabe seiner Sendung vom 24. April mit einem Witz, in dem Fans von Carpendale beleidigt wurden, für Aufregung gesorgt. Der Sänger richtete sich daraufhin an den Fernsehmoderator: "Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können." Der 80-Jährige fragte zudem: "Sag mal, spinnst du? Warst du bei einem Konzert von mir hast du überhaupt eine Ahnung, wovon du redest?"

nahm Welke später Stellung dazu. Dort erklärte er: "Unser Thema in der Sendung war KI, und in einem Ausschnitt erzählt ein Pflegeroboter einen schlechten Witz. Danach habe ich versucht, einen noch schlechteren draufzusetzen - hat ja auch geklappt." Dafür habe man einen Schlagersänger gebraucht, den jeder kennt, weshalb die Wahl offensichtlich auf Carpendale fiel.

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In der neuesten "heute-show"-Ausgabe ging Welke noch mal auf seinen Witz ein und erklärte über Howard-Carpendale-Fans: "Sehr anständige Leute übrigens, die in Wirklichkeit wunderbar riechen. Peace." Außerdem sagte er: "Ja, es war ein sehr doofer unnötiger alter Witz."