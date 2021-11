Howard Carpendale hat Sohn Cass "bald zwei Jahre" nicht mehr gesehen

Schlagerstar Howard Carpendale und seine Frau Donnice haben den gemeinsamen Sohn Cass "seit bald zwei Jahren nicht gesehen", wie das Paar nun verriet.

Für Howard Carpendale (75) und seine Ehefrau Donnice (65) ist Familie mit das Wichtigste auf der Welt, erst recht zu Weinachten. Das hat der Schlagerstar auch im Gespräch mit Florian Silbereisen (40) betont. Nur auf ein Mitglied müssen die beiden verzichten: "Wir feiern auf jeden Fall gemeinsam [Weihnachten]. Die ganze Familie, außer meinem Sohn, der in Amerika lebt, leider."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In der Tat haben die beiden den 33-jährigen Cass "seit bald zwei Jahren nicht gesehen", wie das Paar nun im Gespräch mit "Bild am Sonntag" verriet. "Aber wir telefonieren zweimal am Tag", so Donnice. Sie gebe zudem "die Hoffnung nicht auf, dass er doch eines Tages nach München in unsere Nähe zieht".

Enkel Mads gibt den Ton an

Umso glücklicher sind die zwei, dass sie einander haben. Das war nicht immer so. Trotz der etwa 40 gemeinsamen Jahren als Paar und der Hochzeit 2018 hatten sie sich zwischenzeitlich getrennt. In dieser Zeit klingelte niemand zweimal pro Tag bei "Howie" durch, erinnert er sich in der "Bild am Sonntag" zurück: "Als wir uns getrennt hatten, hat sie mich kein einziges Mal angerufen. Der beste Trick überhaupt." Woraufhin Donnice trocken erwidert: "Das war kein Trick. Für mich war es vorbei. Wer mich nicht haben will, den ruf ich nicht an."

Die Funkstille ist inzwischen längst überwunden und auch beim anstehenden Weihnachtsfest steht dank einer Person freudiger Trubel an. Denn Cass Carpendale fliegt zwar nicht aus den Staaten ein, dafür schauen unter anderem Carpendales Sohn Wayne (44), Schwiegertochter Annemarie Carpendale (44) und Enkelkind Mads (3) vorbei. Und der wird das Kommando übernehmen, wie der stolze Opa bei Silbereisen verrät: "Jetzt, wo mein Enkelsohn drei Jahre alt ist, wird er schon der Hauptfokus sein. Wenn er sagt 'tanzen', dann tanzen wir. Wenn er sagt 'singen', dann singen wir." Wayne Carpendale stammt aus Howard Carpendales erster Ehe mit Claudia Herzfeld.