Howard Carpendale hat Ratschläge für Wolfgang Grupp

Unternehmer Wolfgang Grupp hatte bekannt gegeben, unter Altersdepressionen zu leiden. Nun wendet sich Howard Carpendale mit einem Rat an den Ex-Trigema-Chef.

Howard Carpendale (79) hat unterstützende Worte an Wolfgang Grupp (83) gerichtet. In einem Brief an seine frühere Belegschaft machte der Ex-Trigema-Chef zuvor öffentlich, dass er an Altersdepressionen leidet. Er berichtete zudem von einem Suizidversuch, der im Zusammenhang mit seiner Erkrankung steht. Carpendale scheint sich in den Schilderungen des Unternehmers wiederzuerkennen. findet der Sänger persönliche Worte für Grupp.

"Lieber Herr Grupp, Ziele im Leben sind ganz wichtig. Aber man kann nach so einem erfolgreichen Leben auch kleine Ziele kreieren. Ich weiß, dass das zu einfach klingt - und doch: Es geht. Wenn man 200 Kilometer pro Stunde durchs Leben gerast ist, kommt man auch mit 80 noch vorwärts - langsamer, aber bewusster", erklärt Carpendale und fügt hinzu: "Und dann sieht man plötzlich, wie schön diese Welt ist. Probieren Sie es. Ich weiß, dass es geht." Er selbst war fünf Jahre lang "sehr depressiv".

Howard Carpendale: "Ich kannte das Wort Depression kaum"

Über seine Erkrankung sprach der 79-Jährige bereits . "Ich hatte keine Energie mehr, keine Ziele. Ich wusste gar nicht mehr, was mit mir los ist. Ich kannte das Wort Depression kaum", erinnerte sich Carpendale. Sein Sohn Wayne Carpendale (48) habe ihn schließlich zum Umdenken bewegt und in eine Klinik gebracht, in der er drei Monate blieb.

"Die Gespräche dort haben mir geholfen, diese Stimme im Kopf ein bisschen zur Ruhe zu bringen." Zuvor sei es ihm jedoch schwergefallen, sich die Krankheit einzugestehen: "Ich war ein Alpha-Tier in meinem Leben. Das konnte mir nicht passieren."

Wolfgang Grupp leidet an Altersdepressionen

Nach mehreren Tagen im Krankenhaus wandte sich Wolfgang Grupp in einem Brief an seine ehemalige Belegschaft, . Darin berichtet der 83-Jährige: "Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen." Er mache sich Gedanken, "ob man überhaupt noch gebraucht wird". Deshalb habe er versucht, Suizid zu begehen. "Ich bedauere sehr, was geschehen ist und würde es gerne ungeschehen machen", schreibt Grupp weiter.

Der Unternehmer scheint nun auf dem Weg der Besserung zu sein. Es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut". Dennoch könne es "etwas länger dauern, bis ich wieder ganz gesund bin". Grupp bedankt sich bei den Ärzten sowie bei Pflege- und Rettungskräften für ihre Unterstützung. Sein besonderer Dank gilt "meiner Frau Elisabeth und meinen Kindern Bonita und Wolfgang, sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Trigema".

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111