"How I Met Your Mother"-Star Jason Segel hat sich verlobt

Verlobung bei "How I Met Your Mother"-Star Jason Segel: Der Schauspieler hat um die Hand seiner Partnerin Kayla Radomski angehalten. Die verkündete die News nun auf Instagram.

"How I Met Your Mother"-Star Jason Segel (45) und seine Partnerin Kayla Radomski (34) haben sich verlobt! Das gab die Tänzerin am Mittwoch bekannt. "FOREVER YES", schrieb Radomski zu einer Bilderreihe, die den emotionalen Augenblick festhält.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sie kann es kaum glauben

Die fünf Fotos zeigen eine perfekt gelungene Überraschung: Inmitten eines blühenden Gartens voller rosafarbener und roter Blumen sowie griechischer Statuen und Säulen kniete Segel nieder und hielt um die Hand seiner Partnerin an. Radomski hielt sich überwältigt die Hände vors Gesicht, bevor sie strahlend den funkelnden Verlobungsring ansteckte. Weitere Schnappschüsse zeigen das glückliche Paar bei einem romantischen Candle-Light-Dinner - samt Champagner auf Eis. In ihrer Instagram-Story kommentierte die Tänzerin: "Der beste Tag meines Lebens."

fand der romantische Moment am Montagabend im Rosengarten der Huntington Library im kalifornischen Pasadena statt.

Seit 2023 ein Paar

Jason Segel, vor allem bekannt aus "How I Met Your Mother" und der Apple-TV+-Serie "Shrinking", und Kayla Radomski, ehemalige Teilnehmerin der US-Tanzshow "So You Think You Can Dance" und Background-Tänzerin von Taylor Swift, wurden erstmals im Oktober 2023 zusammen gesichtet - bei einem Halloween-Event in den Universal Studios.

Im Januar 2024 absolvierten die beiden bei den Golden Globe Awards ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Auch dieses Jahr liefen sie bei der Preisverleihung wieder miteinander über den roten Teppich.

Für beide ist es die erste Ehe. Jason Segel war in der Vergangenheit mit "Voll daneben, voll im Leben"-Co-Star Linda Cardellini liiert und von 2012 bis 2013 mit Schauspielstar Michelle Williams. Von 2013 bis 2021 war er in einer Beziehung mit der Fotografin Alexis Mixter.