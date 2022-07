"House of the Dragon"-Premiere: Matt Smith zeigt seine dunkle Seite

Matt Smith legte bei der Weltpremiere von "House of the Dragon" einen eleganten Auftritt hin. Der Schauspieler erschien ganz in Schwarz gekleidet zu dem Event in Los Angeles.

Matt Smith bei der Weltpremiere von "House of the Dragon" in Los Angeles.

Matt Smith (39) hat sich bei der Weltpremiere von "House of the Dragon" in einem eleganten schwarzen Outfit gezeigt. Zu dem Event im "Academy Museum of Motion Pictures" in Los Angeles kam der 39-Jährige im dunklen Oberteil mit V-Ausschnitt unter einem schwarzen Anzug. Dazu kombinierte er schwarze Stiefel und eine Sonnenbrille, die er auch auf dem roten Teppich nicht abnahm. Eine dezente silberne Halskette rundete seinen Look ab. Der britische Schauspieler, bekannt aus "Doctor Who" und "The Crown", spielt in "House of the Dragon" Prinz Daemon Targaryen.

Auch seine Kolleginnen in der neuen TV-Show präsentierten stilvolle Outfits. Ebenfalls bei der Premiere war unter anderem Olivia Cooke (28). Sie erschien in einem enganliegenden, schulterfreien schwarzen Paillettenkleid im Meerjungfrauenstil. Milly Alcock (22) zeigte sich dagegen in einem weißen Kleid mit goldenen Details. Emma D'Arcy (30) setzte auf einen schwarzen Rollkragenpullover und einen übergroßen schwarzen Blazer mit passender dunkler Hose, und Eve Best (50) auf ein schwarzes Bustier-Kleid mit hohem Beinschlitz.

George R. R. Martin hat Corona

Verzichten mussten die Fans allerdings auf einen Auftritt von George R. R. Martin (73). Der Kultautor hat die Premiere von "House of the Dragon" verpasst, weil er zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. und gab Entwarnung: Seine Symptome seien nicht schlimm, "ich habe Schnupfen und ab und zu huste ich". Er werde "gut versorgt. Ich nehme die Medikamente" und er gehe davon aus, dass er bald wieder fit sei, so der Schriftsteller, auf dessen Werken "Game of Thrones" und "House of the Dragon" beruhen.

Die Serie "House of the Dragon" erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor den Geschehnissen aus "Game of Thrones". Die neue TV-Show startet in Deutschland parallel zur US-Ausstrahlung auf Skys Streamingdienst Wow und über Sky Q - und am Abend des 22. August ab 20:15 Uhr dann auch auf Sky Atlantic. "House of the Dragon" soll nicht nur in der Originalfassung, sondern voraussichtlich auch direkt auf Deutsch zu sehen sein.