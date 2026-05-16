Hotel mit Blick auf Schloss Neuschwanstein: In dieser Suite schlief Taylor Swift

Nur rund anderthalb Stunden von München entfernt liegt ein Rückzugsort, der bereits einen internationalen Weltstar begeistert hat. Im Wellness-Hotel "Das Rübezahl" in Schwangau (Allgäu) war Weltstar Taylor Swift zu Gast. Geführt wird das Hotel u.a. von Giselle Thurm, einer ehemaligen brasilianischen Eisprinzessin.

Wer dem Großstadttrubel entfliehen möchte, findet im Allgäu eine Kulisse wie aus dem Bilderbuch. Majestätische Berge, türkisgrüne Seen, saftige Wiesen und die weltberühmten Königsschlösser machen die Region zu einem der schönsten Kraftorte Bayerns. Genau dort, direkt unterhalb von Schloss Neuschwanstein, liegt das familiengeführte Vier-Sterne-Superior-Hotel "Das Rübezahl" in Schwangau. Weltstar Taylor Swift hat sich dort schon wohlgefühlt.

Taylor Swift: Wellness-Urlaub im Hotel "Das Rübezahl" im Allgäu

Während ihrer Europa-Tournee 2006 verbrachte die Sängerin zwei Nächte im Hotel. "Neben dem Besuch des weltberühmten Schlosses Neuschwanstein wollte sie vor allem die beeindruckende Naturkulisse des Allgäus erleben", erzählt Seniorchef Erhard Thurm der AZ. "Auf der Suche nach einem besonderen Rückzugsort entschied sie sich für unser Hotel, das mit seiner exklusiven Lage und dem einzigartigen Panorama hervorsticht."

Security und Bodyguards, aber ungestörter Aufenthalt in Schwangau

An den Aufenthalt des Superstars erinnert man sich bis heute. Nicht nur wegen der prominenten Besucherin selbst, sondern auch wegen der außergewöhnlichen Sicherheitsvorkehrungen. Taylor Swift wurde von mehreren Securities und Bodyguards begleitet. "Gleichzeitig war es uns sehr wichtig, ihr trotz aller Sicherheitsmaßnahmen einen möglichst entspannten und ungestörten Aufenthalt zu ermöglichen. Unser Ziel war es, dass sie das Hotel wie jeder andere Gast genießen kann – mit Ruhe, Privatsphäre und echter Erholung", so Gastgeber Thurm zur AZ.

Die Hotel-Chefs: Erhard und Giselle Thurm mit Sohn Alexander. © Das Rübezahl

"Das Rübezahl": Luxus-Suite von Taylor Swift mit eigenem Whirlpool

Taylor Swift wohnte damals in der Romantik-Suite des Hotels. Erhard Thurm erklärt: "Die Suite verfügt über einen Kamin, einen Whirlpool, ein Rundbett und viele weitere luxuriöse Details, die für besondere Wohlfühlmomente sorgen. Das absolute Highlight ist jedoch der traumhafte Panoramablick auf Schloss Neuschwanstein und die Allgäuer Alpen."

In dieser Romantik-Suite schlief Taylor Swift. © Das Rübezahl

Superstar gönnt sich Massage und entspannt in Bayern

Swift ließ es sich in Bayern so richtig gutgehen, wie der Seniorchef der AZ verrät: "Auch unser persönlicher Service, die Kulinarik sowie der Spa-Bereich haben ihr sehr gefallen. Sie hat während ihres Aufenthalts unter anderem mehrere Massagen und Wellnessanwendungen genossen und die entspannte Atmosphäre sehr geschätzt."

Taylor Swift nicht beim Wandern – aber in der Altstadt von Füssen

Die klassische Allgäuer Wanderleidenschaft stand bei der aus Pennsylvania stammenden Taylor Swift allerdings nicht im Mittelpunkt ihres Aufenthalts. "Vermutlich ist man als Amerikanerin und Großstadtmensch diese besondere Art der Naturverbundenheit nicht in gleichem Maße gewohnt – zumindest ist das meine persönliche Einschätzung", so Thurm vom Hotel "Das Rübezahl". Swift hat aber die Füssener Altstadt besucht und die Atmosphäre der Region kennengelernt. "Unsere Berghütten mit traditionellen Allgäuer Spezialitäten, uriger Gemütlichkeit und traumhaften Ausblicken hätten sie sicherlich begeistert. Vielleicht wusste sie damals einfach noch nicht, was sie verpasst."

Giselle Thurm kam als brasilianische Eisprinzessin ins Allgäu

Fast ebenso spannend wie der prominente Besuch ist die Geschichte hinter den Gastgebern selbst. Seniorchefin Giselle Thurm kam im Februar 1987 aus Rio nach Deutschland – und brachte bereits eine beeindruckende sportliche Laufbahn mit. In Brasilien krönte sie sich gleich dreimal zur brasilianischen Meisterin im Eiskunstlauf (1984 bis 1986).

Giselle Thurm heimste in den Achtzigern drei brasilianische Meistertitel im Eiskunstlauf ein. © privat

Giselle Thurm zur AZ: "Eigentlich wollte ich damals vor allem meine sportliche Karriere im Eiskunstlauf weiterverfolgen und suchte deshalb nach guten Trainingsmöglichkeiten in Deutschland. Auf der Suche nach einem Job, um meinen – damals sehr kostspieligen – Sport finanzieren zu können, kam ich ins Hotel 'Das Rübezahl'. Dort erhielt ich sofort eine Stelle in der Küche. So lernte ich auch meinen späteren Mann kennen. Geheiratet haben wir schließlich im Februar 1990." Ob sie Heimweh hatte? "Mit der Zeit habe ich das Allgäu immer mehr lieben gelernt. Die beeindruckende Natur, die Berge, die klaren Seen und die besondere Ruhe der Region sind einzigartig. Irgendwann wurde mir klar: Selbst das Meer aus meiner Heimat Brasilien vermisse ich hier kaum noch."

Hotel-Inhaber sind Giselle und Erhard Thurm sowie Sohn Alexander

Heute führen Giselle und Erhard Thurm gemeinsam mit Sohn Alexander das Hotel. Der Juniorchef bringt seit einigen Jahren frischen Wind in den Familienbetrieb. Seniorchef Erhard Thurm erklärt: "Wir sind nach wie vor aktiv im täglichen Geschehen eingebunden, gestalten den Wandel aber Schritt für Schritt. Das Ziel ist, dass Alexander gemeinsam mit seiner Partnerin Simone zunehmend die Verantwortung übernimmt und das Hotel in die Zukunft führt."

Vom Wellnessbereich aus blickt man auf Schloss Neuschwanstein

Der besondere Reiz des Hotels (54 Zimmer) liegt vor allem in seiner Lage. Während man im großzügigen Wellnessgarten (2.500 m²) mit Außenpool, Schwimmteich, Whirlpool und Feuerstelle entspannt, blickt man direkt auf Schloss Neuschwanstein und die Allgäuer Alpen. Ein weiteres Highlight ist die Panorama-Bio-Sauna des Boutique-Spa.

Der beheizte Außenpool bietet Blick auf die Allgäuer Berge samt Königsschlösser. © Das Rübezahl

Zum Hotel gehören außerdem gleich zwei eigene Berghütten. Besonders beliebt ist die "Rohrkopfhütte" auf 1.320 Metern Höhe. Dort gibt es regionale Schmankerl und dazu einen spektakulären Blick auf Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau.

"Hotel Rübezahl" hat zwei eigene Hütten in den Allgäuer Bergen

Ein Herzensprojekt der Gastgeber: die Eröffnung der "Edelsberghütte". Dort entstanden drei exklusive Chalet-Apartments mit eigener Sauna. "Unsere Hotelgäste können dort im Rahmen der Rübezahl-Verwöhnpension alternativ frühstücken oder mittags einkehren und die besondere Atmosphäre der Berge genießen – als Ergänzung zum kulinarischen Angebot im Hotel", erklärt Erhard Thurm.