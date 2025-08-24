Die Moderatorin Tina Kaiser (47) meldet sich mit privatem Bild im Krankenhausbett: Wie sie die Hautkrebs-Operation überstanden hat und wie es der Münchnerin jetzt geht.

Es war ein echter Schockmoment für die Münchner Moderatorin Tina Kaiser: Die 47-Jährige meldet sich vor Kurzem mit einem überraschenden Foto bei ihren Followern auf der Plattform Instagram. Zu sehen ist Kaiser mit einem Plüsch-Teddybären auf dem Schoß in einem Krankenhausbett.

Nicht nur ein "harmloses, winziges Muttermal"

Unter das Bild schreibt sie: "Ein winziges Muttermal." Harmlos, habe sie gedacht. Bis die Schock-Diagnose kam: schwarzer Hautkrebs. Noch dazu hat Kaiser ein malignes Melanom, Stadium I. – die aggressivste Tumorform, die auch streuen kann. "Zum Glück wurde es rechtzeitig entdeckt und herausoperiert", so die Moderatorin weiter. Nach zwei Tagen Bangen und Warten dann die gute Nachricht: Der Hautkrebs wurde vollständig entfernt.

Tina Kaiser ist mit dem Münchner Produzenten Max Wiedemann liiert. Mit ihm hat sie auch ihre Tochter Liv: "Als Mama einer 10-Jährigen war meine erste Reaktion Panik", schreibt sie. Aber gleichzeitig sei der Münchnerin bewusst geworden, dass "alles plötzlich klarer, echter, wertvoller" werde.

Tina Kaiser und ihr Partner, der Münchner Produzent, Max Wiedemann heuer beim 49. Deutschen Filmball. © Felix Hörhager (dpa)

Promis kommentieren unter Instagram-Posting

Inzwischen ist diese einschneidende Situation drei Wochen her und der Moderatorin geht es wieder gut. Unter ihrem ehrlichen Posting melden sich auch zahlreiche Promis zu Wort: Moderatorinnen-Kollegin Annemarie Carpendale (47) etwa schreibt: "....nicht nur in Gedanken ganz fest bei Dir. Bin so froh, dass Du es jetzt hinter Dir hast."

Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger ("Gute Zeiten, Schlechte Zeiten") schickt Kaiser zwei aufmunternde Emojis und Radio- und TV-Moderator Florian Weiss ("Volle Kanne") schreibt: "Was für ein Glück! Bei so einer Diagnose können manchmal ein paar Tage entscheidend sein. Wir freuen uns unendlich für dich."

Tina Kaiser gibt Tipps zur Krebsvorsorge

Tina Kaiser selbst sieht das offenbar genauso und zitiert ihren Arzt mit den Worten "Sie hatten Glück im Unglück". Und die Moderatorin gibt außerdem Tipps, mit welchen Verhaltensweisen Hautkrebs vorgebeugt werden kann: "Sucht mittags den Schatten, vergesst das Eincremen nicht und nehmt einmal im Jahr die eine Stunde fürs Screening."

Das, so die 47-Jährige, könne Leben retten. Das hat Tina Kaiser am eigenen Leib erfahren.