Horror-Crash mit Luxus-Auto: Münchner TV-Star wehrt sich gegen Vorwürfe

Es müssen schreckliche Momente gewesen sein, die TV-Star Yasin Mohamed und sein Kollege Gigi Birofio auf der Autobahn erlebten. Wie durch ein Wunder überlebten sie einen Horror-Crash fast unbeschadet. Jetzt zeigt sich der Münchner erneut in einem Auto – und kassiert sofort Kritik.

"Wir sahen unser Leben an uns vorbeiziehen" – mit diesen erschreckenden Worten meldete sich Yasin Mohamed bei seiner Community. Das Münchner TV-Sternchen, bekannt aus Trash-Shows wie "Kampf der Realitystars" und "The 50", hatte mit Promi-Kumpel Gigi Birofio einen heftigen Unfall auf der Autobahn. Nach dem Crash zeigte er sich jetzt erstmals wieder hinterm Steuer – und kassierte dafür schwere Vorwürfe. Was ist passiert?

Schlimmer Crash auf Autobahn: Yasin Mohamed und Gigi Birofio unter Schock

Am vergangenen Freitag (1. August) krachte es auf der A81, als Gigi Birofio gemeinsam mit Yasin Mohamed zu einer VIP-Veranstaltung fahren wollte. Am Steuer saß offenbar der einstige Dschungelcamp-Finalist, sein Münchner Kollege soll Beifahrer gewesen sein. "Danke, lieber Gott, dass Deine schützende Hand über uns war", schreibt Yasin Mohamed zu dem Foto einer komplett zerstörten Corvette.

Wie berichtet, sei es nach Angaben der Polizei aufgrund von "nicht angepasster Geschwindigkeit" zu dem Crash gekommen. Zwei weitere Autos wurden in den Unfall verwickelt, bei dem ein 46-jähriger Mann und seine 44-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden sein sollen. Der gesamte Schaden belaufe sich auf etwa 140.000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird gegen Gigi Birofio unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und überhöhter Geschwindigkeit ermittelt.

Ohne Gurt? Yasin Mohamed sitzt nach Unfall wieder hinterm Steuer

Yasin Mohamed scheint noch schockiert von dem schlimmen Erlebnis zu sein. Er zeigte sich am Sonntagnachmittag (3. August) in seinem eigenen Auto und sagte: "Ich sitze hier jetzt das erste Mal wieder im Auto, seit dem Unfall vor zwei Tagen. Komisches Gefühl, aber ein Kollege, der auch so einen krassen Unfall hatte, sagte: 'Wichtig ist, nach sowas auch wieder ins Auto zu sitzen, […] damit man keinen Schiss vor dem Autofahren bekommt.'" Zum Unfallhergang wollte sich der 34-Jährige nicht äußern, erklärte dazu lediglich: "Ich glaube, wir haben genug gesagt zu diesem Unfall. Ich hab keinen Bock, dass sich das Leben nur noch darum dreht."

Yasin Mohamed mit Kumpel Gigi Birofio bei einer Promi-Party. © imago/Future Image

Für seine Follower scheint das Thema damit aber noch nicht beendet zu sein, denn Yasin Mohamed musste sich kurz nach seinem Statement gegen Vorwürfe verteidigen. In seiner Instagram-Story zeigte er eine Nachricht, die er nach seinem Statement erhalten hatte. "Dann leg mal den Gurt an! Wie man nach der Diskussion nun so ne Story posten kann." Tatsächlich trägt der ehemalige Profibasketballer in dem Clip keinen Sicherheitsgurt. Das hat aber einen einfachen Grund, wie er genervt preisgibt: "Ich muss schon fast drüber lachen. Ich habe gerade diese Story aus dem Auto – parkend mit Motor aus – gemacht. Natürlich habe ich mich danach angeschnallt."

Münchner TV-Star sauer: "Darf ich keine Storys mehr aus dem Auto machen?"

Ob Yasin Mohamed und Gigi Birofio während des Crashs auf der A81 angeschnallt waren, ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt auch wegen eines Verstoßes gegen die Anschnallpflicht. Der Münchner stellt jedoch klar: "Falls ich Storys aus dem Auto mache: Wenn ich nicht fahre, wenn ich stehe und der Motor aus ist, soll ich in der Story dann noch extra sagen 'jetzt schnall ich mich an'? […] Oder darf ich gar keine Storys mehr aus dem Auto machen?" An seine selbsternannten Kritiker richtet er noch eine deutliche Botschaft: "Diese Internet-Polizei – man darf sich nicht darüber aufregen, aber irgendwie ist es auch amüsant. Ich stand auf dem Parkplatz, der Motor war aus – da muss man nicht angeschnallt sein."

Als Beifahrer steht Yasin Mohamed höchstwahrscheinlich nicht im Fokus der polizeilichen Ermittlungen. Ob sich Kumpel Gigi Birofio wegen des Unfalls noch strafrechtlich verantworten muss, bleibt abzuwarten.