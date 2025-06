Hollywoodstar Teri Hatcher feiert Vielfalt in Hamburg

Teri Hatcher setzt in Hamburg ein starkes Zeichen für Diversität. Die "Desperate Housewives"-Schauspielerin war der Stargast der Fashionshow "Celebrate Diversity" an der Elbe.

© Franziska Krug / Ernsting’s family via Getty Images

Eine Fashionshow der besonderen Art: Unter dem Motto "Celebrate Diversity" präsentierte Ernsting's family seine neue Herbst-/Winterkollektion 2025 - und lockte damit einen echten Hollywoodstar an die Elbe. Teri Hatcher (60), weltbekannt aus der Kultserie "Desperate Housewives", war der strahlende Mittelpunkt des Events im Empire Riverside Hotel in Hamburg. Die 60-Jährige posierte in einem nachtblauen Oversize-Anzug für die Fotografen.

"Ich liebe die komplette Fashionshow. Das Thema rund um Diversität", schwärmte die Schauspielerin auf dem roten Teppich. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von der Vielfalt auf dem Laufsteg: "So viele verschiedene Körpergrößen, Altersklassen, kulturelle Hintergründe - und mittendrin: unzählige fröhliche Kinder."

Diversität als Bereicherung des Lebens

Hatcher nutzte ihren Auftritt, um ein deutliches Zeichen für Vielfalt zu setzen. "Menschen bringen so viel mit - durch ihre individuellen Lebenserfahrungen, ihre unterschiedlichen kulturellen Hintergründe. Wenn man sich nur mit Gleichgesinnten umgibt, verpasst man all das - und am Ende wird es einfach nur langweilig."

Ihre Leidenschaft für kulturelle Vielfalt spiegelt sich auch in ihrem Privatleben wider: "Das ist einer der Gründe, warum ich es liebe zu reisen und neue Menschen kennenzulernen. Es ist so wunderbar zu spüren, dass die Welt so voller Menschen ist, die anders sind und unterschiedliche Erfahrungen mit einem teilen können. Und es macht uns alle besser, voneinander zu lernen."

Promi-Aufgebot mit starken Botschaften

Hatcher war längst nicht der einzige prominente Gast des Abends. Ein bunter Mix aus TV-Stars, Models und Influencern schritt über den roten Teppich und teilte seine ganz persönliche Sicht auf Diversität. TV-Star Bruce Darnell (67) fand wie gewohnt klare Worte: "Ich fühle mich stark, ich fühle mich powerful. Ich fühle mich einfach lebendig. Ich bin überhaupt kein Opfer." Der ehemalige "Supertalent"-Juror zeigte sich kämpferisch: "Sei niemals ein Opfer, das ist das Wichtigste. Man muss immer bereit sein, neue Wege zu gehen."

"GZSZ"-Schauspielerin Ulrike Frank (56) definiert Diversität als grundlegendes Menschenrecht: "Diversität bedeutet für mich, dass jeder so leben und so sein kann, wie er ist. Ohne dass andere das kritisieren oder bewerten. Dass wir einander mit Toleranz und auf Augenhöhe begegnen."

Ehrliche Worte von Enie van de Meiklokjes

Moderatorin Enie van de Meiklokjes (50) fand besonders ehrliche Worte zum Thema Diversität: "Es wird viel darüber gesprochen. Alle sagen, sie wollen sie - aber die, die es wirklich wollen, setzen sie auch um und leben sie." Ihre Einschätzung der gesellschaftlichen Realität fiel dabei ernüchternd aus: "Aber irgendwie hat die Welt es noch immer nicht begriffen."

Die zweifache Mutter brachte auf den Punkt, worum es bei echter Vielfalt wirklich geht: "Es geht ja nicht nur um Geschlechter. Es geht auch darum, zu akzeptieren, dass jemand anders aussieht, anders spricht, sich vielleicht anders bewegt - einfach anders ist. Doch ist es wirklich 'anders'? Eigentlich ist es ganz normal. Denn für die betroffene Person ist es ihre gelebte Normalität."

Mode als universelle Sprache

Die Fashionshow selbst unterstrich die Botschaft des Abends. Models unterschiedlichster Größen, Altersklassen und Herkünfte präsentierten die neue Kollektion von Ernsting's family. Para-Leichtathletik-Weltmeister Mathias Mester (38) brachte die Stimmung des Abends auf den Punkt: "Vielfalt bedeutet für mich, dass alle an einem Strang ziehen, eine Gemeinschaft bilden - und niemand ausgegrenzt wird oder allein am Rand stehen muss. Mode kann jeder tragen, sie ist für alle da - und genau das finde ich großartig."

Für den musikalischen Rahmen sorgte das Elektro-Pop-Duo Glasperlenspiel, das mit seinen Beats die richtige Stimmung für den Abend schuf. Rund 200 geladene Gäste erlebten mit Blick auf den Hamburger Hafen die Fashionshow, die von einem vielfältigen Cast aus bekannten Gesichtern - darunter Schauspielerin Ulrike Frank, Handwerkerin und Model Sandra Hunke, "GNTM"-Gewinnerin Lea Oude Engberink, Influencerin Anna Osicki sowie Curvy-Model Saskia Grimm und "GNTM"-Finalist Linus Weber präsentiert wurde. Gezeigt wurden farbenfrohe Designs und gemütliche Styles.