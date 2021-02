Hollywoodstar Robert De Niro eröffnet Luxushotel in Hamburg

Was Hollywoodstar Robert De Niro nach Hamburg zieht? Ab 2025 wird im Elbtower das neue Luxushotel des Schauspielers zu finden sein.

Schauspieler Robert De Niro macht in Hamburg Geschäfte.

Hollywoodstar Robert De Niro (77, ) weitet sein Unternehmertum aus - und zwar in Hamburg. Gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern, dem japanischen Starkoch Nobu Matsuhisa (71) sowie Filmproduzent Meir Teper, wird er in der Hansestadt ein Luxushotel samt Restaurant eröffnen. Dieses soll ab 2025 im neuen Elbtower zu finden sein und markiert für die globale Lifestyle-Marke Nobu Hospitality die erste Niederlassung in Deutschland.

Warum die Wahl auf Hamburg fiel? Die Stadt sei nicht nur "einer der wirtschaftsstärksten Standorte in Deutschland", , sondern auch "ein attraktives Ziel für Reisende, ob privat oder geschäftlich". De Niro und seine Partner würden sich demnach schon sehr auf das Projekt freuen. Ist der 245 Meter hohe Elbtower mit geschwungener Fassade einmal fertiggestellt, soll er 64 Stockwerke umfassen. Der Oscarpreisträger plane für das Luxushotel 191 Zimmer, ein Restaurant mit 200 Sitzplätzen sowie eine Terrassenbar und Lounge mit Blick auf die Elbe.