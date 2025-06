Hollywoodstar Kate Winslet arbeitet jetzt für König Charles

Die Stiftung von König Charles hat eine neue prominente Botschafterin: Hollywoodstar Kate Winslet engagiert sich von nun an für die Wohltätigkeitsorganisation.

Hollywoodstar Kate Winslet (49) unterstützt zukünftig König Charles (76). Die Oscarpreisträgerin ist die neue Botschafterin der Stiftung des Monarchen. Damit gesellt sie sich zu anderen Stars wie Ex-Fußballstar Sir David Beckham (50), Schauspielerin Sienna Miller (43) und Musiker Sir Rod Stewart (80), die ebenfalls für "The King's Foundation" im Einsatz sind.

Gemeinsamer Kampf für den Umweltschutz

"Titanic"-Star Kate Winslet erklärte britischen Medienberichten zufolge zu ihrer neuen Aufgabe, dass sie und König Charles der Kampf für den Umweltschutz verbindet: "Eine meiner Leidenschaften ist es, Wege zu erforschen, wie wir die natürliche Welt schützen und fördern können - etwas, das ich mit Seiner Majestät gemeinsam habe."

, dass ihr die Arbeit der Stiftung zum Schutz des Planeten und die Ermutigung junger Menschen, etwas über die "wunderschöne" Natur zu lernen, "sehr wichtig" sei. Sie sagte zudem, sie freue sich darauf, mit den anderen Botschaftern zusammenzuarbeiten, um durch die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation etwas zu bewirken. "Ich bin begeistert, Botschafterin für die King's Foundation zu werden, zumal die Organisation in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen feiert", so Kate Winslet.

Auftritt in London an der Seite von König Charles

Die Schauspielerin hatte sich erst vor wenigen Tagen an der Seite von König Charles gezeigt. Sie nahm Mitte Juni an der jährlichen Preisverleihung der "King's Foundation" im St.-James-Palast in London teil. Dort traf sie unter anderem auch auf David Beckham und ihre Schauspielkollegin Meryl Streep (76).

Die Wohltätigkeitsorganisation, die früher unter dem Namen "The Prince's Foundation" bekannt war, wurde 1990 von Charles gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, "für den Wandel einzutreten, den Seine Majestät in der Welt sehen möchte".