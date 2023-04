Hollywood-Star Jack Black lädt Helene Fischer zu Rock am Ring ein

US-Musiker und Hollywood-Star Jack Black hat die deutsche Schlagerkönigin Helene Fischer zum Festival Rock am Ring eingeladen. "Wir warten auf sie."

Da könnte eine mehr als ungewöhnliche Kollaboration auf das Festival Rock am Ring zukommen: In einem neuen hat Musiker und Schauspieler Jack Black (53) seine Bewunderung für Schlagerkönigin Helene Fischer (38) kundgetan.

Schlager kenne er natürlich, so Black in dem Gespräch. Dazu fällt ihm prompt der Name der Sängerin ein: "Vielleicht kommt Helene Fischer zu uns auf die Bühne. Die kenne ich zwar noch nicht persönlich, aber ich habe von ihr gehört." Dann folgt die konkrete Einladung: "Sie ist zum Konzert eingeladen. Wir warten bei Rock am Ring auf sie."

Schon diesen Sommer?

Jack Black wird im Sommer mit seiner Band Tenacious D bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park spielen. Weitere Bands sind etwa die Foo Fighters, Limp Bizkit, Rise Against oder Die Toten Hosen. Schlagerstar Fischer wäre also ein sehr ungewöhnlicher Gast auf dem Rock-Festival.

Schauspieler und Musiker Jack Black ist aber nicht der einzige Hollywood-Star, der Fischer auf dem Schirm hat. Auch Kiefer Sutherland (56) ist großer Fan der "packenden Performerin und Sängerin", wie er sie in einem Interview vor einigen Jahren genannt hatte. Sutherland stand selbst schon mit Fischer auf der Bühne: 2018 performte er zusammen mit ihr in der "Helene Fischer Show" und erinnerte sich: "Ich habe es so genossen, damals mit ihr in ihrer Show aufzutreten."