Eine blonde Promi-Dame träumt von einem Treffen mit Florian Silbereisen. Der AZ verrät die 37-Jährige, warum es dazu noch nicht gekommen ist und welche Nachricht sie zu Tränen rührte.

Das "Traumschiff" sticht wieder in See. Am Ostersonntag (5. April) dürfen sich Fans auf eine neue Folge des ZDF-Klassikers freuen. In der aktuellen Ausgabe steuert die Crew um "Kapitän Max Parger" (Florian Silbereisen, 44) Island an. Auch Michaela May (74) ist in einer Episodenrolle zu sehen und geht auf Tuchfühlung mit einer Münchner Schauspielkollegin. Für geballte Blondinen-Power sorgt aber eine andere Dame, die ihre persönliche "Traumschiff"-Premiere feiert.

"Traumschiff" an Ostern: TV-Blondine ganz emotional

TV-Star Evelyn Burdecki (37) übernimmt in der neuen "Traumschiff"-Folge die Rolle der Stylistin "Vera". Wie die Blondine im AZ-Interview verrät, hat sie sich damit einen großen Traum erfüllt. Als Burdecki die Zusage erhielt, sei sie "komplett aus dem Häuschen" gewesen: "Für mich ist das 'Traumschiff' Kult, ich bin damit aufgewachsen. [...] Ich glaube, ich habe vor Freude wirklich geheult. Also so richtig." Die Dreharbeiten im vergangenen Sommer waren für die 37-Jährige ein voller Erfolg. Nur eine Sache blieb ihr verwehrt: Ein persönliches Treffen mit "Kapitän" Florian Silbereisen.

Bislang verwehrt: Evelyn Burdecki hofft auf Treffen mit Florian Silbereisen

Die Dreharbeiten für "Das Traumschiff" erstrecken sich stets über einen längeren Zeitraum. Dass die einzelnen Darsteller nicht alle zeitgleich am Set sind, ist keine Seltenheit. Florian Silbereisen und Evelyn Burdecki haben sich daher verpasst – auch zuvor sind sich die beiden nie begegnet. Die Blondine zeigt sich im AZ-Interview enttäuscht: "Ich hätte ihn natürlich gern kennengelernt. Wer nicht? Aber so ist das beim Drehen, da läuft nicht immer alles parallel." Doch Burdecki hofft auf ein künftiges Treffen: "Dann verschieben wir das Kennenlernen halt. Ich bin ja flexibel."

Evelyn Burdecki spricht in der AZ über Florian Silbereisen und ihr Mitwirken bei "Das Traumschiff". © imago/STAR-MEDIA

"Ein bisschen Chaos kann ich ganz gut"

Sollte es zu einem erneuten "Traumschiff"-Auftritt kommen, hat Burdecki schon eine perfekte Rolle für sich im Kopf. Sie verrät lachend: "Ich wäre gern die, die plötzlich alles durcheinanderbringt! So eine heimliche Passagierin, die 'Max Parger' ein bisschen aus der Reserve lockt. Ein bisschen Chaos kann ich ganz gut." Ob sich die "Traumschiff"-Produktion von dieser Idee inspirieren lässt? Für Burdecki wäre es jedenfalls ein doppelter Erfolg: ein weiteres Engagement in ihrem Lieblingsformat und das lang ersehnte Treffen mit Florian Silbereisen.

Evelyn Burdecki über Schwierigkeiten beim "Traumschiff"-Dreh

Doch auch in ihrer aktuellen "Traumschiff"-Rolle blüht Burdecki auf: "'Vera' ist ein bisschen quirlig – da konnte ich mich schon gut ausleben." Trotzdem verliefen die Dreharbeiten nicht ohne Probleme: "Schwierig war ganz klar: Text auswendig lernen und sich daran halten. Ich bin eher Team 'frei Schnauze' und plötzlich heißt es: 'Evelyn, bitte genau so!' Das war für mich wie früher Vokabeln pauken – nur mit Kamera."

Evelyn Burdecki (r.) am Set von "Das Traumschiff". © ZDF/Dirk Bartling

Über die "Traumschiff"-Crew – vor und hinter der Kamera – kann Burdecki nur schwärmen: "Es war einfach toll – total herzlich und entspannt. Man merkt sofort: Das ist ein eingespieltes Team." In der AZ zieht sie ein klares Fazit: "Ich glaube, ich habe da ganz gut reingepasst. Ein bisschen frischer Wind schadet ja nie."