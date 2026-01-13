"Hoffe, dass ich fit genug bin": Howard Carpendale zu seiner Abschiedstournee

Howard Carpendale wird 80: So denkt der Sänger selbst über das Altern und seinen Geburtstag. Ein Blick auf das bewegte Leben der Musiklegende zwischen Depression und Erfolg und - warum der "Hello Again"-Interpret im Privaten nicht so gern im Mittelpunkt steht.

Ist Howard Carpendale ein Schlagersänger? Wer das von ihm wissen will, dem schlägt heftiger Protest entgegen. Bei Schlagern gehe es oft darum, Party zu machen.

Howard Carpendale: "Ich möchte Emotionen wecken"

"Das ist etwas, was ich für mich ablehne. Ich möchte Emotionen wecken", sagt der in Starnberg lebende Sänger anlässlich seines 80. Geburtstags an diesem Mittwoch.

Doch wie steht die Musik-Legende eigentlich zum Altern, welche Schicksalsschläge haben Carpendale zu dem gemacht, der er heute ist und - wie geht es nach seiner Abschiedstour für ihn weiter?

Erste Single "Lebenslänglich" erscheint 1966

Howard Carpendale wird 1946 in Durban geboren. Mit 19 verlässt er Südafrika, geht nach England und dann weiter nach Deutschland, hat immer wieder kleine Auftritte als Musiker. 1966 erscheint seine erste Single "Lebenslänglich", weitere Songs folgen - und bald sucht der Musiker nach neuen musikalischen Wegen.

Seine letzte Tournee will Howard Carpendale im März antreten - von einem Abschied will der Hitgarant dennoch nichts wissen. © dpa

Mehr als 65 Millionen verkaufte Tonträger

Mehr als 65 Millionen Tonträger hat Carpendale nach Angaben von Universal Music seitdem verkauft und sich damit im kollektiven Gedächtnis eingeprägt. Dennoch bleibt der Sänger bis heute bescheiden.

Im Interview mit der AZ sagt er etwa über den Titel "Legende": "Es ist ein bisschen dick aufgetragen. Ich habe ein paar Legenden in meinem Leben kennengelernt und die haben viel, viel mehr geleistet, als ein paar Hits zu haben."

Howard Carpendale spricht offen über "Drogensucht bis Depression"

Als Jugendlicher in Durban ist Carpendale ein erfolgreicher Sportler (Rugby und Kugelstoßen) und hat viele Freunde: "Mein Leben ist Rock ’n’ Roll. Ein cooler, großer Spaß", hält er über diese Jahre in seiner Autobiografie fest. Doch so bleibt sein Leben nicht dauerhaft: "Keiner geht durch 80 Jahre ohne dunkle Flecken, das ist ein Teil des Lebens von Drogensucht bis Depression", räumt er in einem Interview ein.

Von Alkoholsucht bis Depression: Howard Carpendale und seine Frau Donnice haben bereits schwere Zeiten zusammen durchgestanden. © Hendrik Schmidt (dpa)

Einige Jahre lebt er mit seiner Lebensgefährtin und späteren Ehefrau, der US-Amerikanerin Donnice, in ihrer Heimat und bekommt mit ihr einen Sohn, Cass. Doch die Idylle trügt. "Wenn ich nach Hause komme, ist Donnice meist betrunken und schläft", schreibt er über diese Zeit. Es ist ein Auf und Ab mit Streit, Versöhnung, Trennung, Rückkehr und dann wieder Alkoholsucht.

Wayne Carpendale überredet seinen Vater sich behandeln zu lassen

Ein vertrackter Kreislauf, der auch bei ihm Spuren hinterlässt. Irgendwann fällt Carpendale in ein tiefes Loch, verliert viel Geld durch schlechte Investitionen und zockt Online-Poker. Er gerät in eine schwere Depression. Schließlich ist es sein Sohn aus seiner ersten Ehe, der Schauspieler Wayne Carpendale, der ihn dazu bringt, in eine Klinik zu gehen und sich behandeln zu lassen. Eine Entscheidung, die Carpendale zu seiner Frau zurückführt, die es geschafft hat, dem Alkohol zu entsagen.

Howard Carpendale und sein Sohn Wayne: Er war es auch, der den Sänger in seiner dunkelsten Phase dazu gebracht hat, sich in einer Klinik behandeln zu lassen. © Tobias Hase (dpa)

Howard Carpendale steht im Privaten "nicht gern im Mittelpunkt"

Und seinen Geburtstag? Den will Carpendale nicht groß feiern. "Ich stehe gerne im Mittelpunkt auf der Bühne, aber im Privatleben nicht so gern", sagt er im Interview mit der AZ. Stattdessen werde er mit der Familie irgendwo schön sitzen und Abendessen machen. Auch wenn er keine Angst vor der 80 habe - "da gibt es kein Vertun mehr, das ist ganz schön alt", sagt der Sänger und lacht.

Abschiedstournee startet im März

Ab März geht er auf seine Abschiedstournee, die bis in den September dauern soll. Doch von Abschied generell will der Hitproduzent nichts wissen: "Ich hoffe, dass ich fit genug bin, noch hier und da mal ein Konzert zu geben, aber es wird keine zusammenhängende Tournee mehr geben", so Carpendale zur AZ. Und nach seinem letzten Auftritt? "Ich muss sehen, ob ich in der Lage bin, ein ganz normales Leben zu führen. Wenn du dauernd Sänger warst, dann ist das Leben alles andere als normal."