"Höhle der Löwen"-Star Georg Kofler heiratet noch mal seine Isabel

Der ehemalige "Die Höhle der Löwen"-Investor Georg Kofler hat seine Isabel schon 2024 standesamtlich geheiratet. Jetzt haben die beiden laut eines Berichts noch einmal groß gefeiert.

Noch kein Jahr ist es her, dass der Unternehmer Georg Kofler (68) seine Isabel geheiratet hat. 2024 gaben sich Isabel Grupp, die sich selbst auf Instagram als "Unternehmerin mit Herz und Leidenschaft" bezeichnet und der ehemalige Investor aus dem beliebten VOX-Gründer-Format "Die Höhle der Löwen" in Venedig das Jawort. An diesem Wochenende sollen sie in den Dolomiten erneut geheiratet haben.

Kofler feiert "Hochzeitsgala mit Weitblick"

Mit rund 120 geladenen Gästen sollen die beiden im Restaurant "AlpINN" gefeiert haben. "Die Zukunft kann kommen. Isabel ist mein Lebensglück", habe Kofler der Tageszeitung erzählt, die auch Hochzeitsbilder des Paares zeigt. Vor wenigen Tagen : "Wir feiern eine Hochzeitsgala mit Weitblick - in jeder Hinsicht. Die Berge stehen für Klarheit, für Fokus auf das Wesentliche. Genau das wünsche ich mir auch für unsere Ehe." Sie schwärmte unterdessen, dass er sie "mit seiner Lebensfreude, seinem Charme und seiner ansteckenden positiven Energie" erobert habe.

Derartige Liebeserklärungen machten Kofler und Grupp sich bereits im vergangenen Jahr. "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...", neben im Oktober veröffentlichten Bildern aus Venedig. Die beiden hatten sich dort standesamtlich das Jawort gegeben, wie das Paar in dem gemeinsamen Beitrag bestätigte.

Kurz darauf noch seine Entscheidung für die Ehe. Seine Isabel sei sein "Lebensglück", wie er schrieb. "Ich fühle mich vom Schicksal privilegiert, mit dieser wunderbaren Frau mein Leben teilen zu dürfen. Manche fragen: warum heiraten? Man kann ja auch ohne Trauschein glücklich sein. Sicherlich. Ich finde jedoch, dass eine Beziehung durch die Heirat mehr Verbindlichkeit, mehr Begründung, mehr Tiefe erfährt. Wir begründen unser gemeinsames Lebens-Unternehmen. Die Tage in Venedig werden für uns unvergesslich bleiben."