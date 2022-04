Hochzeitsfotos: Pierce Brosnan feiert seine Liebe mit Ehefrau Keely

Vor 28 Jahren haben sich Pierce Brosnan und seine Ehefrau Keely kennengelernt. Zu dem besonderen Jubiläum öffnet der Schauspieler das Hochzeitsalbum der beiden und schreibt dazu emotionale Zeilen.

Pierce Brosnan (68) ist auch nach knapp drei Jahrzehnten mit seiner Ehefrau Keely Shaye Smith (58) noch verliebt wie am ersten Tag. Zum 28. Jahrestag ihres Kennenlernens teilte der Schauspieler nun .

"An diesem Tag vor 28 Jahren, dem 8.4., haben wir uns in Cabo San Lucas, Mexico, kennengelernt", kommentiert Brosnan die Fotoreihe. "Und haben drei Jahre später, am 4.8., im Ashford Castle in Irland geheiratet." Weiter schreibt Brosnan: "4884 ... meine Liebe für immer, du hast mein Leben zu einem voller Freude und Glück gemacht, das Licht meines Lebens."

Brosnan ist fünffacher Vater

Der Schauspieler und die Journalistin teilen zwei Söhne, geboren 1997 und 2001. Aus seiner ersten Ehe mit der bereits verstorbenen Cassandra Harris (1948-1991) stammen drei Kinder, die Söhne Christopher (49) und Sean (38), sowie Tochter Charlotte, die 2013 im Alter von 42 Jahren an Krebs starb.