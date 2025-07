Hochzeit von Zendaya und Tom Holland: "Wir haben jede Menge Zeit"

Zendayas Stylist verrät, wie es um die Hochzeitspläne der Schauspielerin und ihres Verlobten Tom Holland steht. Das Paar ist seit mehreren Monaten verlobt.

Wie kommen Zendaya (28) und Tom Holland (29) mit ihren Hochzeitsvorbereitungen voran? Im Januar wurde die Verlobung des Schauspielerpaars öffentlich. Nun gab der Stylist von Zendaya ein Update zur Hochzeitsplanung der beiden. "Der Prozess hat noch nicht einmal begonnen", erklärt Law Roach (47) .

"Zendaya arbeitet an so vielen Filmen. Sie dreht gerade den nächsten Teil von 'Dune' und ist deshalb unterwegs. Es sind so viele Filme, also haben wir Zeit. Wir haben jede Menge Zeit", so der Stylist. Für welches Designer-Brautkleid sich die US-Amerikanerin entscheiden wird, werde er nicht verraten. Er deutete an, dass Zendaya eine "heimliche Braut" werden könnte. Schließlich hält das Hollywoodpaar die Öffentlichkeit so gut wie möglich aus seinem Privatleben heraus.

Paar lernte sich bei "Spider-Man"-Dreh kennen

Außerdem erklärte Law Roach, wie sehr er Zendaya und Tom Holland mag, die sich 2016 am Set von "Spider-Man: Homecoming" durch ihre Hauptrollen als Peter Parker (Spider-Man) und Schulkollegin MJ kennenlernten. "Ich bin wirklich aufgeregt, weil ich weiß, dass sie sich wirklich lieben und das schon seit sehr langer Zeit", schwärmte der 47-Jährige. "Dass die Welt an dieser Liebesgeschichte teilhaben konnte, finde ich wirklich wunderschön."

2026 werden Zendaya und Tom Holland wieder gemeinsam auf der Kinoleinwand zu sehen sein - in Christopher Nolans (54) neuem Film "The Odyssey". Da das Paar derzeit mit Dreharbeiten beschäftigt ist, spekuliert Stylist Law Roach über eine mögliche Hochzeit im nächsten Jahr. "Ich ruhe mich für 2026 aus", sagte er in einem früheren Interview mit "E! News".

Der Vater des künftigen Bräutigams Tom Holland gab zuvor bereits Details zur Verlobung seines Sohnes bekannt. "Er hatte einen Ring gekauft", verriet Comedian Dominic Holland (58) im Januar in einem Beitrag auf der Plattform "Patreon". "Er hatte mit ihrem Vater gesprochen und die Erlaubnis erhalten, seiner Tochter einen Heiratsantrag zu machen. Tom hatte alles geplant ... Wann, wo, wie, was er sagen und was er anziehen sollte..."