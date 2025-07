Hochzeit von Manuel Neuer: Erstes Party-Foto zeigt die strahlende Braut Anika

Sie trauen sich noch mal: Bereits seit November 2023 sind Manuel Neuer und Anika Neuer standesamtlich verheiratet. Doch am Wochenende gibt sich das sportliche Paar in einer großen Traumhochzeit zum zweiten Mal das Jawort. Der Spaß ging für ihre zahlreichen Gäste aber schon am Vorabend los. Nun gibt es ein erstes Foto von der schönen Braut.

Nach Jeff Bezos (61) und Lauren Sànchez (55) sind nun die Neuers dran: Ex-Nationaltorwart Manuel Neuer (39) und Handballerin Anika Neuer (25) feiern am 19. Juli 2025 ihre große Traumhochzeit. Das Paar ist seit Sommer 2020 liiert und begrüßte im März 2024 den kleinen Luca auf der Welt. Nach einer standesamtlichen Hochzeit im November 2023 wollen sie nun ihre Liebe in Südtirol im großen Stil zelebrieren – und boten ihren Gästen bereits am Vorabend eine ausgelassene Sause. Anika Neuer strahlte im cremefarbenen Zweiteiler.

Manuel und Anika Neuer: Pre-Party in Südtirol mit Dresscode

Wie berichtet, soll es bereits am Freitagabend (18. Juli) zur großen Pre-Wedding-Party in Südtirol gekommen sein. Die rund 150 Gäste sind also nicht nur für die eigentliche Hochzeit angereist, sondern kamen schon am Vorabend in den Genuss einer Willkommenssause auf dem traumhaften "Gut Kaltenberg". Und der Dresscode für die Pre-Party lautete: Schwarz-weiß, elegant, klassisch und schick.

Anika Neuer im Zweiteiler: Erstes Foto der Braut aufgetaucht

Für die große Pre-Wedding-Party hat sich die Braut für einen eleganten, cremefarbenen Zweiteiler entschieden. Das kann man der Instagram-Story eines Hochzeitsgastes entnehmen: Bloggerin Luise LMN teilte einen Schnappschuss vom Freitagabend, auf dem eine sichtlich glückliche Anika Neuer zu sehen ist. Die schöne Handballerin trug zur Feier einen Pferdeschwanz, natürliches Make-up und dezente Creolen.

In der Instagram-Story eines Gastes kann man einen ersten Blick auf die Braut Anika Neuer werfen. © instagram/luise.lmn

Manuel Neuer: Hochzeit mit seiner Anika vor Traumkulisse

Südtirol gilt als echter Sehnsuchtsort des ehemaligen Nationaltorhüters. Es verwundert daher nicht, dass er seiner großen Liebe Anika genau dort erneut das Jawort geben möchte. Für den großen Tag sollen die Eheleute das "Schloss Freudenstein" angemietet haben. Mit Alpenpanorama, eigenem Spa-Bereich, 16 Luxus-Suiten, Infinity-Pool und einer Orangerie im Garten dürften für die Neuers und ihre Gäste an diesem Wochenende wahrlich keine Wünsche offen bleiben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Traumhochzeit von Manuel und Anika Neuer: Welche Promi-Gäste sind geladen?

Über die Hochzeit waren zuvor nur wenige Informationen durchgesickert, daher kann derzeit auch über die Gästeliste nur gemunkelt werden. Fakt ist: Vermutlich wird so mancher (Ex-)FC-Bayern-Spieler und die eine oder andere Spielerfrau unter den Gästen sein. Auf dem Instagram-Profil von Michael Ballacks (48) Partnerin Sophia Schneiderhan (25) lassen sich derzeit aber noch keine Indizien erkennen. Und auch die Ehefrau von Joshua Kimmich (30), die 33-jährige Lina Kimmich, hat bislang keinen Content aus Südtirol gepostet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Im Gegenteil: Die vierfache Mutter teilte am Freitag Eindrücke aus ihrem Ibiza-Urlaub. Ein Täuschungsmanöver oder sind die Eheleute Kimmich bei der Traumhochzeit von Manuel und Anika Neuer tatsächlich nicht dabei? Es bleibt spannend, welche Informationen im Laufe des Hochzeitswochenendes noch ans Tageslicht kommen werden.