Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez: So geht die Party weiter

Nach der eigentlichen Hochzeitszeremonie feiern Jeff Bezos und Lauren Sánchez am Samstagabend in Venedig eine rauschende Party. Auch Elton John und Lady Gaga sollen auftreten.

Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) ist unter der Haube. Doch die pompöse Hochzeitszeremonie am Freitag auf der Insel San Giorgio Maggiore in Venedig bedeutet noch nicht das Ende der opulenten Feierlichkeiten bei der so titulierten Hochzeit des Jahres. Auch für den Samstagabend sowie den Folgetag sind extravagante Events geplant. Einige Hochzeitsgäste sollen indes schon wieder das Weite gesucht und die Lagunenstadt verlassen haben.

Party mit angeblichem Auftritt von Lady Gaga und Elton John

Demzufolge steht die größte Feier des Hochzeits- und Party-Wochenendes erst an. Im venezianischen Arsenal - auf italienisch: Arsenale di Venezia - soll sie am Samstagabend ab 19 Uhr steigen. Keine Geringeren als die Superstars Lady Gaga (39) und Elton John (78) treten dann angeblich in der ehemaligen mittelalterlichen Werft als Höhepunkt der Abschlussparty auf, .

Ursprünglich sollte diese Feier wohl in der prächtigen Scuola Grande della Misericordia im Stadtzentrum stattfinden, wurde jedoch ins Arsenale verlegt - angeblich auf Druck von Anti-Bezos-Demonstranten, die drohten, im Zentrum Venedigs umliegende Kanäle zu blockieren.

Voraussichtlich am Sonntagabend sollen die frischvermählten Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos (55) Venedig wieder verlassen. Doch zuvor steht noch ein festliches Mittagessen auf dem Event-Kalender. Das Paar soll mit Gästen kurz vor dem Ende der Feierlichkeiten auf der Insel Torcello zu Mittag essen.

Die Kardashian-Schwestern verlassen Venedig frühzeitig

Torcello ist eine dünn besiedelte Insel am nördlichen Ende der venezianischen Lagune. Hier gibt es lediglich eine luxuriöse Villa mit Pool und großem Garten, daneben die malerischen Ruinen einer Kirche. Es wird ein Essen im engsten Familien- und Freundeskreis erwartet - fernab vom Trubel Venedigs.

Nicht mehr bei den Feierlichkeiten vom Samstag und Sonntag mit dabei sein werden dann die Kardashian-Schwestern Kim und Khloe. Sie waren gemeinsam mit Kendall und Kylie Jenner sowie ihrer Mutter Kris am Freitag bei der Hochzeitszeremonie in Venedig anwesend. Ihren Besuch hielten die Influencerinnen standesgemäß mit zahlreichen Instagram-Posts fest. So teilte etwa Superstar Kim Kardashians , während Schwester Khloe in dem sozialen Netzwerk mit gefiederten Ärmeln und einer Diamantkette zeigte, das sie zur Hochzeitszeremonie trug.

Supermodel Kendall Jenner teilte indes in ihren Instagram-Storys Impressionen von ihrem Venedig-Besuch, wobei einige Aufnahmen offenbar in der Nacht von Freitag auf Samstag beim Verlassen des Hochzeitsempfangs entstanden.

verließ der Kardashian-Jenner-Clan die Feier mit als Erstes. Neben Model Kendall konnten auch Kim und Khloe von anwesenden Fotografen dabei beobachtet werden, wie sie auf den Kanälen der Lagunenstadt mit typischem Schmollmund und Peace-Zeichen Aufnahmen schossen.

Schon am Samstagvormittag flogen Kim und Khloe Kardashian dann auch schon wieder aus Venedig mit unbekanntem Ziel ab, wie auf Aufnahmen zu sehen ist, die der "Daily Mail" vorliegen und das Schwesternpaar am Flughafen zeigen.