Hochzeit von Jeff Bezos: DiCaprio-Freundin Vittoria Ceretti strahlt

Sie gehören zu den Stargästen von Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Während sich Leonardo DiCaprio vor den Fotografen versteckt, strahlt seine Freundin Vittoria Ceretti vor den Kameras in Venedig.

Vittoria Ceretti in Venedig.

Vittoria Ceretti (27) hat in Venedig ihre Model-Qualitäten unter Beweis gestellt. Die Freundin von Superstar Leonardo DiCaprio (50) versprühte im Vorfeld der Luxus-Hochzeit von Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) reichlich Glamour. Die 27-Jährige ist auf Bildern aus der italienischen Stadt in einem rückenfreien, hellen Kleid mit Rüschendetails zu sehen. Sie nahm darin offenbar an einem Event im Rahmen der mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten teil. Ihr Haar trug sie hochgesteckt, wobei zwei Strähnen ihr Gesicht umrahmten.

Ihr Partner Leonardo DiCaprio wurde ebenfalls gesichtet, hielt sich aber offenbar zurück, um nicht zu prominent vor die Linsen der anwesenden Fotografen zu kommen. Der Oscarpreisträger soll im dunklen Anzug, weißen Sneaker und tief ins Gesicht gezogener Baseballkappe unterwegs gewesen sein.

Der amerikanische Schauspieler und das italienische Model wurden Medienberichten zufolge unter anderem beim Verlassen des Gritti Palace Hotels in Venedig gesehen. DiCaprio und Ceretti sollen seit 2023 liiert sein. Ihre Beziehung haben sie aber bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Seltene Einblicke in die Promi-Beziehung

In einem Interview mit der hat Vittoria Ceretti im März wohl dennoch über ihre Beziehung zu dem Schauspieler gesprochen, obwohl der Hollywoodstar von der Italienerin nicht namentlich erwähnt wurde. Sie berichtet dafür aber, wo sie ihren Freund kennengelernt hat. "In Mailand. Aber ich ziehe es vor, nicht ins Detail zu gehen", so Ceretti.

Sie sprach auch über das Risiko, für die Beziehung zu dem "sehr, sehr berühmten Schauspieler", wie das Magazin ihn nennt, mehr beachtet zu werden als für die eigene Karriere. "Sobald man in einer Beziehung mit jemandem ist, der eine größere Fangemeinde hat als man selbst, wird man zur 'Freundin von' oder zum 'Freund von', um genau zu sein. Und das kann extrem nervig sein", so die Italienerin über die Schattenseiten einer Promi-Beziehung.