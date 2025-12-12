Hochzeit von Felix von Jascheroff: Das Liebesglück der "GZSZ"-Stars

Felix von Jascheroff hat bei Instagram verkündet, dass er geheiratet hat. Auch diese "GZSZ"-Stars lassen die Fans an ihrem privaten Glück teilhaben.

Felix von Jascheroff (43) schwebt im Liebesglück. Der John-Darsteller in der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat zum dritten Mal geheiratet, wie er an diesem Freitag verkündet hat. Der Schauspieler und einige seiner Kollegen geben gerne Einblicke in ihr privates Glück.

Felix von Jascheroff

Kurz vor seinem Einzug ins Dschungelcamp im Januar 2024 hielt Felix von Jascheroff um die Hand seiner Freundin an. Er machte ihr in winterlicher Traumkulisse einen Heiratsantrag, wie das Paar gemeinsam mitteilte. Zu einem Foto, auf dem seine jetzige Ehefrau Alexandra Sophie stolz den Verlobungsring in die Kamera zeigt, schrieb sie: "Ich habe Ja zu meinem besten Freund gesagt." Laut angegebenem Datum ging der TV-Star am 23. Dezember 2023 auf ein Knie. Mit der Fitness-Influencerin ist von Jascheroff seit 2020 zusammen. Die beiden teilen bei Instagram und ließen ihre Followerschaft nun auch an ihrem Hochzeits-Glück teilhaben.

Lennart Borchert

hat "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Lennart Borchert (26) verraten, dass er fünf Jahre nach seiner Hodenkrebsdiagnose zum ersten Mal Vater wird. verkünden: "Jetzt sind wir endlich zu dritt." Zu einem Foto, auf dem die sich haltenden Hände von ihm, seiner Partnerin Louisa Paul und des Babys zu sehen sind, ist auch der Tag der Geburt vermerkt: Am 1. Oktober erblickte der gemeinsame Junge demnach das Licht der Welt. Ende Oktober der Moritz-Darsteller dann auch mit seinem Nachwuchs im Arm bei einem "Daddy Walk".

Anne Menden

Emily-Darstellerin Anne Menden (40) hat ebenfalls ihr Liebesglück gefunden. Die Schauspielerin und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) hatten Anfang September verkündet, dass sie ein Kind erwarten. In einem Videoclip vom Strand war bei Instagram der Babybauch der Schauspielerin zu sehen. "Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert - unser größtes Wunder beginnt", . "Wir sind immer noch völlig überwältigt, jeden Tag erreichen uns so viele liebe Nachrichten und Glückwünsche, weit mehr, als wir überhaupt schaffen zu lesen", schrieben die beiden wenige Tage später . "Es bedeutet uns unglaublich viel, diese Freude mit euch teilen zu dürfen." Der "Bachelorette"-Kandidat und die "GZSZ"-Schauspielerin hatten im vergangenen März ihre Verlobung bekanntgegeben.

Chryssanthi Kavazi

Ein bereits langjähriges Liebesglück genießt Chryssanthi Kavazi (36). Die Laura-Darstellerin ist seit 2018 mit Schauspieler Tom Beck (47) verheiratet. Seit 2015 sind die Schauspieler ein Paar, im November 2019 kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Mit zwei süßen Fotos hatten Kavazi und Beck im Oktober 2023 öffentlich gemacht, dass sie erneut Eltern werden. Im April 2024 kam ihre Tochter zur Welt. Ab vergangenen November sahen die Fans sie nach der Babypause wieder bei "GZSZ". "Beim ersten Kind war ich nur sechs Monate weg, diesmal anderthalb Jahre, was sehr schön war, weil ich die Zeit noch bewusster genießen konnte", erzählt der "GZSZ"-Star dazu im Interview mit spot on news.

Zum Familienalltag mit ihrem Mann erklärte sie: "Wir teilen uns das ziemlich gut auf und unterstützen uns gegenseitig. Wir schauen auf meinen oder seinen Drehplan und versuchen immer, es so zu organisieren, dass einer von uns bei den Kindern ist." Und auch Zeit für Pärchenabende bleibt. Vor wenigen Tagen schrieb sie : "Date Night mit meinem Mann und meinen Girls. So blessed, so grateful, so loved."

Nina Ensmann und Olivia Marei

Chryssanthi Kavazi erzählte in dem Gespräch auch, dass sie "wirklich dankbar" sei, dass es am Set der Serie "so familiär zugeht. Als ich das erste Mal schwanger wurde, gab es lange vor mir keine Schwangere bei 'GZSZ' und danach kam ein richtiger Babyboom." Olivia Marei (35), die seit 2018 die Polizistin Toni Ahrens spielt, ist im Oktober 2022 zum zweiten Mal Mutter eines Sohnes geworden. Ihr erster Sohn kam 2017 zur Welt. Jessica-Darstellerin Nina Ensmann und ihr Partner Marc Demmig wurden im Februar 2024 erstmals Eltern, im Oktober 2023 hatte das Paar die Schwangerschaft bekannt gegeben und damit auch die Babypause angekündigt. Anfang Juli 2024 verkündete Ensmann das Ende ihrer Babypause. "I am back!", schrieb sie , das sie mit ihrem Söhnchen auf dem Arm zeigt.