Hochzeit von Andrea Kiewel und Partner im "Fernsehgarten"? ZDF spricht Klartext

Andrea Kiewel schwebt aktuell auf Wolke sieben, denn die Moderatorin hat sich verlobt. Findet die Hochzeit in einer Live-Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" statt? Was die AZ aus Senderkreisen erfahren hat...

Will man an einem der wichtigsten Tage im Leben von Millionen Menschen beobachtet werden? Für Andrea Kiewel könnte das Realität werden, was sonst nur hochrangigen Royals und wenigen Promis vorbehalten ist: eine Hochzeit live im TV. Die Moderatorin will im "ZDF-Fernsehgarten" das Ja-Wort geben, das sagte sie zumindest im vergangenen Jahr. Was hält der Sender von solch einem Vorhaben? Die AZ hat nachgefragt.

Andrea Kiewel kündigte 2024 an: Sie will im "ZDF-Fernsehgarten" heiraten

Seit einigen Jahren ist Andrea Kiewel mit einem ehemaligen Elite-Soldaten aus Israel liiert. 2020 verriet sie in ihrem autobiografischen Buch "Meist sonnig", dass sie und ihr Partner sich zufällig "an einer Straßenecke" begegnet sind und verliebt haben.

Das Paar lebt in Tel Aviv, der Wahlheimat der sympathischen ZDF-Moderatorin. Wie sie in der "Fernsehgarten"-Sendung vom 22. Juni 2025 bestätigte, hat ihr Freund die Frage aller Fragen gestellt. Dabei präsentierte Kiwi auch stolz ihren Verlobungsring.

Wird die 60-Jährige ihre Hochzeit nun tatsächlich im "ZDF-Fernsehgarten" feiern? Sie kündigte entsprechende Pläne in einer Sendung der vergangenen TV-Saison an. Im Gespräch mit Promi-Hochzeitsplaner Frank "Froonck" Matthée (57) sagte sie am 7. Juli 2024: "Wir machen einen Deal: Sollte ich in diesem Leben nochmals heiraten und ich bin immer noch die Fernsehgärtnerin, dann machen wir das hier und du traust mich." Wird diese Ankündigung jetzt tatsächlich umgesetzt?

Frank "Froonck" Matthée hat bereits Hochzeiten für Promis wie Sarah Connor oder Marc-André ter Stegen organisiert. © imago/APress

Kiwi-Hochzeit im "Fernsehgarten": So reagiert das ZDF

Das ZDF hält sich zu etwaigen Hochzeitsplänen von Andrea Kiewel in der Live-Sendung zurück. Eine Sprecherin teilt der AZ mit: "Hinsichtlich Andrea Kiewels (möglichen) Hochzeitsplänen gibt es im Rahmen des 'ZDF-Fernsehgarten' keine Planungen." Auf die Frage, ob das ZDF eine Trauung in dem Format gestatten würde, äußert sich der Sender (vorerst) nicht.

So schwärmt Andrea Kiewel von ihrem zukünftigen Ehemann

Für Andrea Kiewel wird es nicht die erste Hochzeit sein. Die Moderatorin ging bereits dreimal den Bund der Ehe ein. Über ihren ersten Mann, mit dem sie Sohn Maximilian (39) hat, ist öffentlich nichts bekannt. Mit ihrem zweiten Gatten Gerrit Brinkhaus war sie lediglich von 1999 bis 2001 verheiratet. Die dritte Ehe mit Regisseur Theo Naumann wurde 2009 geschieden. Ihr Ex verstarb drei Jahre später nach einem Motorradunfall.

Andrea Kiewel war von 2004 bis 2009 mit Regisseur Theo Naumann verheiratet. © imago/teutopress

Mit 60 Jahren scheint Andrea Kiewel beziehungstechnisch angekommen zu sein. "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist", schrieb sie im Buch über ihren israelischen Partner, der Ingenieur bei einer medizinischen Hightechfirma ist.

Ob das Paar die gemeinsame Hochzeit im "ZDF-Fernsehgarten" vor einem Millionenpublikum feiern oder sich doch eher im kleinen Kreis das Ja-Wort geben wird, bleibt abzuwarten. Bislang hat sich Kiwis Verlobter noch nicht öffentlich an ihrer Seite gezeigt. Vielleicht ist eine TV-Trauung dafür die perfekte Gelegenheit.