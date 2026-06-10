Hochzeit bei Tommi Ohrner: "Timm Thaler"-Star hat "Ja" gesagt

Nach der romantischen Verlobung im letzten Jahr haben Thomas "Tommi" Ohrner und Anne Arnholdt sich nun das Jawort gegeben, wie er auf Instagram verrät.

Schauspieler und Moderator Thomas "Tommi" Ohrner (61) hat seine Partnerin Anne Arnholdt geheiratet. zu einem Bild, das die beiden in ihren Hochzeitsoutfits zeigt: "Ab heute: für immer!!!" In seinen Instagram-Storys gab der "Timm Thaler"-Star weitere Einblicke und zeigte unter anderem die Eheringe.

Zahlreiche Follower und Fans gratulierten dem Paar zur Hochzeit: "Ganz herzlichen Glückwunsch, freue mich auch. Die Liebe siegt, mein Jugendschwarm Tommi O" oder: "Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ich freue mich so sehr meinen Jugendschwarm @ohrnerthomas so glücklich zu sehen", heißt es etwa in den Kommentaren zu dem Post.

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Romantische Verlobung

Vergangenes Jahr hatten sich Thomas Ohrner und Anne Arnholdt nach drei Jahren Beziehung vor einer romantischen Kulisse verlobt. In einem Barocksaal in den Bergen hielt der 61-Jährige um ihre Hand an. Im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" schwärmte Arnholdt damals über den Antrag: "Noch nie hat jemand so etwas Schönes für mich gemacht." Auch Champagner und ein schickes Dinner standen für die beiden bereit. Der Saal war mit Blumen und Kerzen geschmückt. "Vielleicht ein bisschen kitschig", sagte Thomas Ohrner, "aber so hatte ich es mir vorgestellt. Ein bisschen Hollywood im Leben darf sein."

Seine vier Kinder wussten von seinen Hochzeitsplänen. "Es war mir sehr wichtig, sie alle einzeln vorher zu fragen, aber sie alle mögen Anne sehr und haben mich in meinem Vorhaben bestärkt." Der einstige Kinderstar hat drei Kinder aus seiner vorigen Ehe mit Marion Ohrner. Im August 2024 ließen sie sich scheiden. Ein weiteres Kind stammt aus einer ersten Ehe. Anne Arnholdt hat drei Kinder.

Das Paar lernte sich in einer S-Bahn kennen. Wie Thomas Ohrner verriet, sei er damals nicht aktiv auf der Suche nach der Liebe gewesen.