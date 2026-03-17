Hinter den "Rosenheim-Cops"-Kulissen: Marisa Burger vor Serien-Aus emotional

Ein Vierteljahrhundert "Die Rosenheim-Cops" sind eine lange Zeit. Zu einem besonderen Jubiläum schwelgen die Serienstars nun in Erinnerungen. Wie sehr Marisa Burger noch immer an dem ZDF-Format hängt, wird kurz vor ihrem Abschied ganz deutlich.

Für Marisa Burger ist bei "Die Rosenheim-Cops" die letzte Klappe gefallen. Nun sind emotionale "Behind the Scenes"-Aufnahmen aufgetaucht.

Im Jahr 2002 flimmerte die erste Folge von "Die Rosenheim-Cops" über die TV-Bildschirme. Seitdem wurden im idyllischen Rosenheim zahlreiche Leichen entdeckt und fiktive Mordfälle aufgeklärt. Mit der aktuellsten Folge, die am 17. März 2026 im ZDF ausgestrahlt wird, geht ein besonderes Jubiläum einher. Hinter den Kulissen schwelgen die Stars in Erinnerungen – und die Worte von Publikumsliebling Marisa Burger (52) dürften Fans besonders viel bedeuten.

"Die Rosenheim-Cops": Marisa Burger und Co. feiern 600. Folge

In "Alle neune und eine Leiche" ermitteln die Kommissare Hansen und Kaya, nachdem eine Gastwirtin tot aufgefunden wird. Indes hat Polizeihauptmeister Mohr mit Problemen im Kegelverein zu kämpfen. Was eigentlich nach einer ganz typischen "Rosenheim-Cops"-Folge klingt, ist für Cast und Crew mit besonderen Gefühlen verbunden, denn: Es handelt sich tatsächlich um die 600. Folge des Formats.

Anlässlich dieses Jubiläums ist auf Instagram ein Clip aufgetaucht, der die Darsteller hinter den Kulissen zeigt. Der Cast um Max Müller (60) schwärmt darin von der beliebten ZDF-Serie. Dieter Fischer (54) meint zum Beispiel: "Also 600 Folgen sind so dermaßen unglaublich. Ich selbst habe in etwa 200 mitspielen dürfen." Karin Thaler (61), die seit 2002 mit von der Partie ist, lacht: "25 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Ich freue mich, dass ich immer noch so geil ausschaue."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

"Die Charaktere sind den Menschen ans Herz gewachsen"

Auch Sarah Thonig (34), die seit 2015 Teil vom "Rosenheim-Cops"-Cast ist, möchte etwas loswerden: "Ich persönlich bin wahnsinnig stolz, dass ich in dieser Serie mit diesen fantastischen Menschen arbeiten darf und mit denen gemeinsam erwachsen werden durfte." Die 34-Jährige wird zukünftig ganz neue Abenteuer erleben, denn: Ihre Figur der "Christin Lange" wird im Polizeisekretariat Platz nehmen, wo bislang "Miriam Stockl" saß – gespielt von Publikumsliebling Marisa Burger.

Auch Burger kommt in dem "Behind the Scenes"-Clip zu Wort und erinnert sich an ihre Anfänge zurück: "Die Zeit ist vergangen wie im Flug, ich weiß nicht, wo die Zeit hängen geblieben ist." Warum "Die Rosenheim-Cops" auch 25 Jahre nach der Erstausstrahlung so erfolgreich sind? "Wir haben immer noch eine schöne Gegend und ich glaube, die Charaktere sind den Menschen ans Herz gewachsen", meint die 52-Jährige stolz. Dass ihr der freiwillige Serienabschied nicht ganz leicht fällt, machte sie in der Vergangenheit bereits deutlich.