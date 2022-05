Hingucker in Cannes: Katherine Langford setzt auf Mega-Robe von Prada

Weggucken fällt hier schwer: Schauspielerin Katherine Langford meisterte das Blitzlichtgewitter in Cannes in einer eleganten Paillettenrobe von Prada.

Katherine Langford versprüht in Cannes reichlich Glamour.

Mit Glamour und extravaganten Roben wird in Cannes nicht gespart. Bei der Eröffnung der 75. Internationalen Filmfestspiele am Dienstag war Schauspielerin Katherine Langford (26) aber zweifellos einer der Hingucker auf dem roten Teppich. Der "Tote Mädchen lügen nicht"-Star begeisterte in einer schillernden Paillettenrobe von Prada.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das bodenlange Kleid, das vor lauter Glitzersteinen nur so funkelte, bestach außerdem durch eine lange Schleppe und ein sexy V-Dekolleté. Dazu wählte die australische Schauspielerin eine ebenfalls silberne Kette und dazu passende Ohrringe.

Festival geht noch bis Ende Mai

Ihre brünetten Haare waren zu seiner schicken Hochsteckfrisur gestylt. Beim Make-up betonte sie ihre Augenpartie mit schwarzer Mascara und glitzerndem Lidschatten.

Die alljährlichen Filmfestspiele von Cannes sind am 17. Mai gestartet. Die Abschlussfeier ist für den 28. Mai geplant.