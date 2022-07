Hilferufe aus dem Publikum: Michael Bublé unterbricht Konzert

Der kanadische Musiker Michael Bublé unterbrach seinen Konzertauftritt und rief die Sanitäter, nachdem er Hilferufe aus dem Publikum vernommen hatte.

Der kanadische Musiker Michael Bublé (46) unterbrach sein lang erwartetes Konzert am Montagabend im Powderham Castle in Exeter, nachdem Fans im Publikum um medizinische Hilfe gerufen hatten. Verwirrt soll er in die Menge gefragte, was los sei, und anschließend über sein Mikrofon die Sanitäter gerufen haben.

Eine Konzertbesucherin erzählte von der Situation: "Da waren Leute hinten in der Menge und Michael sagte: 'Was ist hier los, warum schreien all diese Leute? Und dann bat er darum, dass die Sanitäter kommen sollten, und er sprach zu den Leuten, dass sie keine Angst haben sollten.'" Weiter erklärte sie allerdings auch: "Am Ende machte er eine Art Witz daraus."

Nachholkonzerte nach Corona-Ausfällen

Der 46-Jährige trat in dem legendären Veranstaltungsort zum letzten Mal im Rahmen seiner Großbritannien-Tournee "An Evening with Michael Bublé" auf, die im vergangenen Jahr aufgrund von Corona-Beschränkungen abgesagt und nun neu gestartet worden war.