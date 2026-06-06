Hilfe abgelehnt: Tochter von Jürgen Drews offenbart heikle Streit-Momente

Streits sind bei Jürgen Drews und seiner Tochter keine Seltenheit, wie Joelina Drews jetzt verrät. Auch spricht die Sängerin über Momente, in denen ihr Vater sämtliche Hilfe verwehrte.

Jürgen Drews (81) und seine Familie leben gemeinsam in München. Bei dem Schlagerstar und seinen Liebsten hängt hin und wieder der Haussegen schief. Tochter Joelina (30) stellt jetzt klar: Zwischen ihr und ihrem berühmten Vater kann es ganz schön krachen ...

Diskussionen mit Jürgen Drews: Tochter Joelina offenbart Streitmomente

"Ich bin mit meinem Papa oft am Aneinanderecken. Also bei uns knallt's auch mal durchaus zwischendurch", meint Joelina Drews im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids-Club". Der Grund für die Streitigkeiten liege auf der Hand – sowohl die 30-Jährige als auch ihr Vater seien sehr charakterstarke Menschen. Beiden liege viel daran, in Gesprächen ihren Standpunkt zu vertreten. "Weil wir dann schon auch beide immer jeweils unsere Meinung haben", stellt Joelina Drews klar.

Die Sängerin und ihr Vater seien "in vielen Dingen auch sehr ähnlich" – doch das scheint einzelne Streitmomente zwischen ihnen nicht zu verhindern. "Ich bin ja auch so eine kleine Perfektionistin – Dickkopf, aber auch Perfektionistin. Und wenn ich mir was in den Kopf setze, wie ich es haben möchte, dann muss ich das auch so umsetzen. Er ist genauso ehrlich wie ich."

Zwei Schlagerstars mit klarer Meinung

Nicht selten drehe sich ein Streit um das Thema Musik. Beide Schlagerstars scheinen genaue Vorstellungen zu haben, wie ein Lied zu klingen habe. Dass es im Tonstudio oder auch zu Hause mal hitzig werden kann, dürfte wenig verwundern. Grundsätzlich schätzt Joelina Drews die Offenheit ihres Vaters. Schließlich können mehrere Meinungen die Qualität eines Songs verbessern. Sie schildert: "Wenn ich ihm zum Beispiel mal Sachen von mir zeige, sagt er mir dann direkt so: 'Mach doch mal die Bassdrum lauter oder leiser', oder was auch immer."

Jürgen Drews will keine Hilfe: "Mein Papa war so verrückt"

Obwohl sich Jürgen Drews 2022 von den großen Bühnen verabschiedete, ist er längst noch nicht im musikalischen Ruhestand. Anlässlich seines 80. Geburtstags veröffentlichte der Sänger im vergangenen Jahr eine Jubiläums-Platte, auf der auch ein Feature mit seiner Tochter ("Herzmelodie") enthalten ist. Für Joelina Drews war es sicherlich ein besonderer Moment, den Song mit ihrem Vater aufzunehmen. Doch die 30-Jährige erinnert sich auch an Momente zurück, in denen der 81-Jährige – zumindest für sein Produktionsteam – nicht immer der einfachste Arbeitspartner gewesen sein dürfte. "Mein Papa war sogar so verrückt, der hat irgendwann niemanden mehr was machen lassen." Sein Perfektionismus habe dazu geführt, dass sich Jürgen Drews musikalisch nicht helfen lassen wollte. "Er hat gesagt, er nimmt sich selber auf, er lässt sich die Spuren schicken, er macht alles selber", meint Joelina.

Jürgen Drews wollte offenbar die volle Kontrolle über seine Musik. Verantwortung abzugeben, scheint dem Schlagerstar nicht immer einfach gefallen zu sein. Schlussendlich dürfte er trotzdem schätzen, ein verlässliches Produktionsteam hinter sich zu wissen.