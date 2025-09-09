Hilary Duff: Neue Musik in Arbeit und Doku-Serie über ihr Comeback

Ein Jahrzehnt lang konzentrierte sich Hilary Duff auf ihre vier Kinder. Nun kündigt sie neue Musik an und zeigt sich voller Vorfreude im Tonstudio. Zudem wird ihr Comeback von Kameras begleitet.

Zehn Jahre nach ihrem letzten Album kündigt Hilary Duff ihr musikalisches Comeback an. Auf gab die Sängerin bekannt, was ihre Fans erwartet: "Neue Musik... oder so etwas". Außerdem plant die 37-Jährige eine dazugehörige Doku-Serie mit dem Titel "Because That's What Dreams Are Made Of".

Auf den Fotos ihres Beitrags in den sozialen Medien ist die Sängerin und Schauspielerin lächelnd zu sehen, ein Handy mit Songtexten, Kopfhörer und Duff im Tonstudio, wie sie ihren Ehemann Matthew Koma (38) umarmt, während er Keyboard spielt. In einer Pressemitteilung wurden mehr Details genannt wie ihre neue Plattenfirma Atlantic Records (hat unter anderem Cardi B, Coldplay oder Ed Sheeran verpflichtet).

2015 erschien das letzte Album der Amerikanerin: "Breathe In. Breathe Out.". Eine Dokumentation soll ihre musikalische Rückkehr ins perfekte Licht rücken. Mit Sam Wrench als ausführender Produzent werde das Projekt "Duffs lang erwartetes musikalisches Comeback und ihre persönliche Reise dokumentieren und einen ungefilterten Einblick in Hilarys Welt bieten", zitiert aus der Pressemitteilung. Wrench hat zuletzt mit "Taylor Swift: The Eras Tour" im August 2023 den erfolgreichsten Konzertfilm aller Zeiten inszeniert.

Die Backstage-Serie über Duffs Comeback soll ihre "Höhen, Tiefen und alles dazwischen" zeigen, und "die Fans werden hautnah dabei sein, wenn die vierfache Mutter versucht, Familie, neue Musikaufnahmen, Live-Show-Proben und die Vorbereitungen für ihren ersten Bühnenauftritt seit über einem Jahrzehnt unter einen Hut zu bringen".

Zehn Jahre in der Mama-Rolle statt am Mikrofon

Seit 2019 ist Hilary Duff mit Musiker und Songschreiber Matthew Koma verheiratet. Die beiden haben drei Töchter Banks (6) und Mae (4) und die 2024 geborene Townes. Aus ihrer Ehe mit dem ehemaligen Eishockeyprofi Mike Comrie (44) hat sie zudem Sohn Luca, der 2012 zur Welt kam.

Von 2022 bis 2023 war sie zuletzt als Schauspielerin in 30 Folgen "How I Met Your Father" in der Hauptrolle zu sehen.