Ein Luxus-Chalet im Wert von 2,6 Millionen Euro sucht in der oberbayerischen Gemeinde Samerberg gerade einen neuen Besitzer. Was haben Felix und Christian Neureuther damit zu tun? Die Abendzeitung hat bei den Ski-Ikonen nachgefragt und mit den beiden über die Bedeutung von Heimat gesprochen.

Drei Schlafzimmer, ein Heimkino, Sauna, XXL-Küche und insgesamt 217 Quadratmeter Wohnfläche mitten in der bayerischen Idylle – ein solches Luxus-Chalet wird aktuell durch die Soziallotterie von verlost. Partner der Aktion sind Felix und Christian Neureuther, die damit ihre Felix-Neureuther-Stiftung unterstützen wollen. In der Abendzeitung spricht jetzt das Vater-Sohn-Duo.

Mit dieser Aktion wollen Felix und Christian Neureuther Kindern helfen

Durch die Aktion wird nicht nur dem künftigen Gewinner ein Traum erfüllt, auch Felix Neureuther ist ganz aus dem Häuschen. Für seine Stiftung erhält er durch die Verlosung mindestens 500.000 Euro. Damit könne er "noch mehr Kinder erreichen", freut sich der 42-Jährige im AZ-Interview.

Was soll mit dieser finanziellen Unterstützung umgesetzt werden? "Wir möchten [die Kinder, d. R.] früh für Bewegung begeistern, ihre Gesundheit stärken und ihnen zeigen, wie viel Freude es macht, aktiv zu sein und Verantwortung zu übernehmen", erklärt der vierfache Familienvater. "Wir fördern Gesundheit, Bildung und die Fähigkeit, sich mit wichtigen Zukunftsthemen auseinanderzusetzen. Die Fördermittel helfen uns, BDS ['Beweg dich schlau!', d. R.] in neuen Schulen zu etablieren und 2028 weitere UN-Planspiele für Jugendliche durchzuführen."

Dieses Chalet im Wert von 2,6 Millionen Euro wird aktuell über die Soziallotterie Omaze verlost. © Omaze

Christian Neureuther: "Heimat ist für mich vor allem ein Gefühl"

Das luxuriöse Chalet, das aktuell verlost wird, liegt mitten in der oberbayerischen Heimat der Neureuthers. Aber was macht eigentlich ein Zuhause für die beiden Promi-Männer aus? "Heimat ist für mich einerseits eine ganz bestimmte Region, vor allem aber ein Gefühl", sagt Christian Neureuther der Abendzeitung. "Es sind die Menschen, die einen begleiten, die Familie und Freunde. Hier liegen viele Erinnerungen, hier fühle ich mich verwurzelt. Heimat bedeutet für mich auch, einen Ort zu haben, an den man immer wieder gerne zurückkehrt."

Christian Neureuther verrät der Abendzeitung, was für ihn Heimat bedeutet. © Michael Romacker

Dem kann auch Sohn Felix nur zustimmen: "Ich bin in Oberbayern aufgewachsen und lebe bis heute hier. Ich fühle mich hier einfach unglaublich wohl. Die Berge, die Natur und die Menschen – das alles gehört für mich zur Heimat dazu. Ich könnte mir kaum eine schönere Region zum Leben vorstellen."

Das Luxus-Chalet hat neben einer hauseigenen Sauna auch ein Gym zu bieten. © Omaze

Zeit mit der Familie ist für Felix Neureuther Luxus

Und welche Rolle spielt Luxus im Leben der Familie Neureuther? Immerhin ist das zu gewinnende Traumhaus hochwertig eingerichtet und hat einen Wert von etwa 2,6 Millionen Euro. Felix Neureuther ist Materialität bei diesem Thema nicht wichtig. Seine Devise lautet: "Für mich ist der größte Luxus gemeinsame Zeit. Im Alltag ist oft viel los, deshalb genieße ich es besonders, wenn wir als Familie einfach zusammen sein können, ohne Termine und ohne großes Programm. Am liebsten draußen in der Natur, beim Wandern, Skifahren oder einfach beim gemeinsamen Essen."

Felix und Christian Neureuther im Luxus-Chalet in der oberbayerischen Gemeinde Samerberg. © Michael Romacker

Prominentes Vater-Sohn-Duo: "Wir diskutieren durchaus mal"

Dass Vater und Sohn für dieses besondere Projekt nun zusammenarbeiten, schweißt die Neureuthers noch mehr zusammen. "Wir engagieren uns beide im Vorstand der Stiftung und teilen die Überzeugung, dass wir Kindern und Jugendlichen etwas mit auf den Weg geben und ihnen gute Perspektiven ermöglichen möchten", betont Felix Neureuther. "Dabei bringen wir natürlich unterschiedliche Erfahrungen und Blickwinkel ein. Genau das macht die Zusammenarbeit spannend. Und am Ende verbindet uns ein gemeinsames Ziel: etwas Sinnvolles zu bewegen."

Felix Neureuther ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Vater Christian. © Michael Romacker

Dieser Einsatz von Felix Neureuther macht Vater Christian ganz besonders stolz. "Zu sehen, wie viel Engagement und Herzblut er in diese Arbeit steckt und wie viele Kinder und Jugendliche davon profitieren, freut mich sehr." Allerdings gibt es auch mal Momente, in denen es zu Diskussionen zwischen den Ski-Legenden kommt. "Wir sind nicht immer einer Meinung, aber auch das gehört in einer Vater-Sohn-Beziehung dazu. Wir diskutieren durchaus mal, aber das ist ja nichts Schlechtes. Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig zuhören und am Ende an einem gemeinsamen Ziel arbeiten."