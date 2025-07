Hier feiern die Münchner VIPs: Neuer Juwelier in der Maximilianstraße

"Poldi" und Co. stoßen an: Der Sylter Traditionsjuwelier H. Spliedt öffnet sein neues "Watch an Jewelry Apartment" im Herzen Münchens: Stilecht mit Champagner, Austern und einer prominenten Gästeliste.

Franziska Hofmann | 16. Juli 2025 - 06:48 Uhr

Filmproduzent Friederich Oetker (v.l.), Eveline Schönleber (MAC Jeans) und Schauspieler Max von Thun. © Michael Tinnefeld/API

Wenn München, dann nur in der Maximilianstraße - das steht für Lucas Graf Strachwitz und seine beiden Geschäftspartner Torsten H. Spliedt und Delficus Graf Douglas fest. Diesen Vorsatz setzt das Juweliers-Trio aus Sylt vor Kurzem in die Tat um: Der Traditions-Juwelier H. Spliedt öffnet einen Standort an der Topadresse schlechthin - der Münchner Maximilianstraße. Auch Leopold "Poldi" Prinz von Bayern und seine Frau Uschi sind zu Gast Nach Standorten in Sylt und Hamburg sollen Schmuck und exklusive Uhren jetzt auch den Münchnern angeboten werden. Und das wird gefeiert: Zum "Opening" in den Verkaufsräumen lassen sich unter anderem Leopold "Poldi" Prinz von Bayern und seine Gattin Prinzessin Ursula "Uschi"von Bayern blicken. Prinz Leopold "Poldi" von Bayern mit Gattin Ursula. © Michael Tinnefeld/API Max von Thun: "Schaue den Menschen gerne aufs Handgelenk" Ebenso der italienische Generalkonsul Sergio Maffetone, Filmproduzent Friederich Oetker ("Constantin Film") und Schauspieler Max von Thun ("Traumfrauen", "Rubbeldiekatz"). "Ich mag schöne Uhren", sagt der 48-Jährige zur AZ. "Aber ich trage sehr oft auch gar keine Uhr, weil ich Menschen gern aufs Handgelenk schaue. Wenn man fragt, wie spät es ist, eröffnet das oft ein nettes Gespräch." Der italienische Generalkonsul Sergio Maffettone und Tochter Miriam statten dem neuen Juwelier an der Maximilianstraße einen Besuch ab. © Michael Tinnefeld/API Neuer Juwelier in der Maximilianstraße: Der Fokus liegt auf "pre owned" Luxusuhren Ebenfalls vor Ort waren unter anderem die MAC-Mode-Chefin Eveline Schönleber und Journalistin und Buchhandel-Unternehmerin Rachel Salamander. Der Juwelier mit Wurzeln auf Sylt agiert bereits in fünfter Generation und legt seinen Fokus vor allem auf "pre owned" Luxusuhren in privater Apartment-Atmosphäre - statt im klassischen Ladengeschäft mit riesigen Schaufenstern.