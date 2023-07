Herzzerreißender Post: Ronan Keatings Ehefrau trauert um Schwager

Nach dem tragischen Unfalltod von Ronan Keatings Bruder hat seine Ehefrau Storm Keating jetzt mit bewegenden Worten um den Verstorbenen getrauert. In einem herzzerreißenden Instagram-Post spricht sie unter anderem von "Momenten, die hätten sein können".

Ronan Keatings (46) älterer Bruder Ciaran Keating ist vor rund zwei Wochen bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Während der irische Sänger, ein ehemaliges Mitglied der Boyband Boyzone, seitdem in sozialen Netzwerken keine neuen Posts abgesetzt hat, äußerte sich jetzt erstmals seine Ehefrau Storm Keating (41) zum tragischen Verlust. .

Mit diesen Zeilen trauert Storm Keating um ihren Schwager

"Und sie würde lügen, wenn sie sagen würde, dass sie nicht manchmal an die Momente denkt, die hätten sein können, und an die Erinnerungen, die hätten sein sollen", heißt es in dem Zitat, das Storm Keating auf Instagram gepostet hat. Das Gedicht ist einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin namens Ziarising zugeschrieben. Ihren Post hat die Ehefrau des Sängers zusätzlich schlicht mit dem Wort "Trauer" und einem weißen Herzen versehen.

Ronan Keating verabschiedete sich mit "This Is Your Song"

Ronan Keatings Bruder Ciaran Keating war britischen Medienberichten zufolge am 15. Juli tödlich verunglückt. Mit seiner Ehefrau Ann Marie soll er auf dem Weg zu einem Fußballspiel des gemeinsamen Sohnes Ruairi gewesen sein, als sich der Unfall ereignete. Der Wagen, in dem sie saßen, sei in der Nähe der Stadt Swinford mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert. Der Fahrer des zweiten Autos sei mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Ein weiterer Fahrgast und Ann Marie seien mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt worden.

Auf der Trauerfeier für seinen verstorbenen Bruder hatte Ronan Keating in der vergangenen Woche sein bekanntes Lied "This Is Your Song" vorgetragen. Der Sänger hatte den Song ursprünglich rund einen Monat nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 1998 geschrieben. Mit weiteren Trauernden trug Keating zudem den Sarg seines älteren Bruders zur St.-Patrick's-Kirche im irischen Louisburgh, wo die Trauerfeier stattfand.