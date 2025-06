Herzogin Meghan teilt zum Vatertag süße Familienaufnahmen

Prinz Harry beim Spielen und Kuscheln mit seinen Kindern: Herzogin Meghan hat zum Vatertag private Aufnahmen der Familie veröffentlicht, die den abtrünnigen Royal als liebevollen Papa zeigen.

Herzogin Meghan (43) hat zum Vatertag, der in den USA am 15. Juni gefeiert wurde, seltene Aufnahmen von Prinz Harry (40) mit den beiden Kindern geteilt.

Einblicke in den Familienalltag

Sie postete , das den jüngsten Sohn von König Charles III. (76) mit Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) zeigt. "Der Beste", schrieb Herzogin Meghan unter ihren Beitrag. Und wünschte, versehen mit Herzchen: "Alles Gute zum Vatertag an unseren Lieblingsmann."

Das Video mit verschiedenen Familienaufnahmen hatte sie mit dem "Have It All" von Jason Mraz versehen. Man sieht Harry lachend und mit seinem Sohn und seiner Tochter spielend, wie er Archie beim Fahrradfahren folgt und seine Kinder im Arm hält, als sie noch klein waren.

Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen Prinz Archie und Prinzessin Lilibet abseits des Rampenlichts in Montecito, Kalifornien, groß, seit sie sich 2020 von ihren königlichen Rollen in Großbritannien zurückgezogen haben. Die Herzogin von Sussex ist seit Jahresbeginn allerdings wieder in den sozialen Medien aktiv und teilt über ihren persönlichen Instagram-Account Neuigkeiten über ihre beruflichen Unternehmungen und auch das Privatleben ihrer Familie.

Ehrung für Meghan wurde verschoben

Am 14. Juni, einen Tag vor dem Vatertag, hätte Meghan eigentlich einen bedeutenden Termin gehabt: Bei einer Galaveranstaltung des Natural History Museums of Los Angeles County hätte sie für ihren Einsatz für Frauen und Randgruppen geehrt werden sollen. Aufgrund der Proteste in der Stadt gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump (79) wurde die Veranstaltung jedoch verschoben.