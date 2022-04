Herzogin Meghan strahlt in Den Haag im weißen Powersuit

Herzogin Meghan hat ihren ersten öffentlichen Auftritt in den Niederlanden absolviert. Beim Besuch der Invictus Games in Den Haag strahlte sie in einem weißen Powersuit aus dem Hause Valentino.

16. April 2022 - 14:20 Uhr | (ncz/spot)

Herzogin Meghan trug einen weißen Anzug zu den Invictus Games. © imago/PPE

Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) haben bei den Invictus Games in Den Haag ihren ersten öffentlichen Auftritt des Jahres absolviert, für Meghan ist es sogar die erste Reise nach Europa seit 2020. Die Herzogin wählte für den Besuch eines Empfangs für Familienmitglieder der Athletinnen und Athleten einen eleganten weißen Anzug aus dem Hause Valentino. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Die Marlenehose und den doppelreihigen Oversize-Blazer kombinierte die 40-Jährige mit einer weißen Valentino-Tasche mit goldenen Details und denselben weißen Aquazzura-Stilettos, die sie 2018 zu ihrem Hochzeitsempfang getragen haben soll. Den Look rundete Herzogin Meghan mit goldenem Schmuck ab. Ihr Haar trug sie in locker gestylten Wellen. Mit ihrem weißen Anzug liegt Herzogin Meghan absolut im Trend. Der weiße Powersuit ist auch eine beliebte Wahl für Frauen, die ein Zeichen für weibliche Stärke setzen wollen. So sind weiße Anzüge etwa besonders bei demokratischen US-Politikerinnen beliebt. Warum? Weiß gilt als die Farbe der Suffragetten-Bewegung. Meghan gab ihren Mantel einer Mutter Das Outfit trägt Herzogin Meghan übrigens nicht zum ersten Mal: Bei einem Dinner mit Prinzessin Eugenie (32) und Jack Brooksbank (35) in Santa Barbara wurde sie im Februar im selben weißen Valentino-Anzug gesichtet. In den Niederlanden wärmte die Herzogin sich allerdings bei der Ankunft noch mit einem camelfarbenen Max-Mara-Mantel. , wie sie diesen später einer Mutter aus der niederländischen Mannschaft gab, um damit ihr Baby zu wärmen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de