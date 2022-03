Herzogin Meghan: Spotify-Podcast soll diesen Sommer starten

Endlich soll es soweit sein: Herzogin Meghans erster Spotify-Podcast soll diesen Sommer starten. Der Musik-Streamingdienst hatte bereits 2020 einen Mega-Deal mit den Sussexes abgeschlossen.

Fans von Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) warten schon lange auf den Start ihrer Podcast-Serie beim Streamingdienst Spotify. Diesen Sommer soll nun Herzogin Meghan ihr Podcast-Debüt feiern. . Demnach soll Spotify in einem Statement erklärt haben, dass die Reihe bereits in Produktion sei.

Rund 18 Millionen Pfund (umgerechnet ca. 21 Millionen Euro) soll das Paar für seinen Mega-Deal mit dem Musik-Streamingdienst kassieren. Im Gegenzug dafür soll eine Podcast-Serie entstehen. Bereits im Dezember 2020 hieß es unter anderem in einer Pressemitteilung: "Im Jahr 2021 werden die beiden Podcasts produzieren und moderieren, die durch gemeinsame Erfahrungen und Werte eine Gemeinschaft aufbauen." Bis heute ist auf der Plattform jedoch nur eine Folge der Sussexes zu hören. Ein 35-minütiges "Weihnachtsspecial" im Dezember 2020 mit prominenten Freunden des Paares wie Elton John (74) und James Corden (43).

Anfang 2022 , dass Spotify das Projekt der Sussexes angeblich "in die eigene Hand" nehmen will. Der Audio-Streamingdienst habe eine Vielzahl interner Mitarbeiter engagiert, die helfen sollen, Inhalte zu liefern. Etwa zur selben Zeit hatte das Paar zudem seine Sorge darüber zum Ausdruck gebracht, dass über den Streamingdienst Fehlinformationen über die Corona-Impfung verbreitet werden. Zwar sehe man Spotify in der Pflicht, sei aber auch "bestrebt, die gemeinsame Arbeit fortzusetzen".

Herzogin Meghan und Prinz Harry: "Ohne Ablenkung miteinander verbinden"

Der Herzog und die Herzogin von Sussex sagten in der Erklärung, nachdem sie mit ihrer Produktionsfirma"Archewell Audio" den Vertrag mit Spotify unterzeichnet hatten: "Was wir am Podcasting lieben, ist, dass es uns alle daran erinnert, uns einen Moment Zeit zu nehmen und wirklich zuzuhören, um uns ohne Ablenkung miteinander zu verbinden."

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren Anfang 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten. Mit ihren beiden Kindern Archie (2) und Lilibet (9 Monate) leben sie im kalifornischen Montecito.