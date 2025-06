Herzogin Meghan: Schwere Vorwürfe gegen ihren Kumpel Tyler Perry

Ein Schauspieler hat eine Millionenklage gegen Produzent und Regisseur Tyler Perry eingereicht, der ein guter Freund von Herzogin Meghan ist. Darin behauptet der Mann, er sei mehrfach von Perry sexuell belästigt worden.

Er gilt als enger Vertrauter von Herzogin Meghan (43), der ihr und ihrem Mann Prinz Harry (40) nach ihrer Abkehr vom britischen Königshaus sogar seine Villa zur Verfügung stellte: Doch nun ist Schauspieler, Regisseur und Produzent Tyler Perry (55) mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Ein Kollege wirft ihm sexuelle Nötigung vor und fordert Schadensersatz in Höhe von 260 Millionen Dollar.

Anwalt weist Behauptungen zurück

In einer am Freitag, dem 13. Juni, in Los Angeles eingereichten Klage, die dem US-Magazin "People" vorliegt, behauptet Schauspieler Derek Dixon, Perry habe am Set der Serien "The Oval" und "Ruthless " zwischen ihnen eine "zwanghafte, sexuell ausbeuterische Dynamik" geschaffen. Perry habe ihm zunächst Karrierechancen und kreative Möglichkeiten versprochen, etwa die Produktion seines Pilotfilms, ihn dann aber zunehmender sexueller Belästigung, Körperverletzung und beruflichen Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt. Auslöser dafür soll gewesen sein, dass er Perrys Annäherungsversuche nicht erwidert habe.

Matthew Boyd, ein Anwalt von Tyler Perry, erklärte in einer Stellungnahme: "Dies ist eine Person, die Tyler Perry nahe gekommen ist, und die nun offenbar nichts weiter als die Inszenierung eines Betrugs begangen hat. Tyler lässt sich jedoch nicht unterkriegen und wir sind zuversichtlich, dass diese erfundenen Belästigungsvorwürfe wirkungslos bleiben werden", heißt es in der Erklärung weiter.

Der Kläger behauptet, er habe den Produzenten bei der Eröffnungsparty der Tyler Perry Studios in Atlanta, Georgia, im September 2019 kennengelernt. Danach soll Perry ihm häufig SMS geschrieben haben, manchmal mit anzüglichen Avancen. Im November 2019 habe er ihm dann eine kleine Rolle in "Ruthless" angeboten. Im Januar 2020 soll es dann in Perrys Haus zum sexuellen Missbrauch gekommen sein. Auch danach habe ihn Perry weiter belästigt. Der Schauspieler gab an, im Dezember 2020 einen Arzt aufgesucht zu haben, "der feststellte, dass Dixon aufgrund der sexuellen Belästigung und des Übergriffs schwere Symptome von akutem Stress, Schlaflosigkeit, Magenproblemen und einem gefährlich niedrigen Cortisolspiegel aufwies". Deshalb habe er ein Antidepressivum verschrieben bekommen.

Er ist Patenonkel von Prinzessin Lilibet

Tyler Perry hat dem Herzogpaar von Sussex geholfen, in den USA Fuß zu fassen. Er ließ die royalen Aussteiger zwischenzeitlich in einem seiner Anwesen wohnen. Meghan und er sollen einen gemeinsamen Publizisten gehabt haben, was sie verbunden habe. Danach entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, sodass er sogar Pate von Prinzessin Lilibet (4) wurde. Perry war auch in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" (2022) zu sehen.

Als er bei der Paley Honors Fall Gala am 4. Dezember 2024 mit einem Award ausgezeichnet wurde, war Meghan an seiner Seite. Wenn Perry sich in den Medien über die Sussexes äußert, dann nur positiv: So zerschlug er etwa jegliche Gerüchte über eine Ehekrise des Paares: "Sie lieben sich. Sie haben eine wundervolle Familie und ich möchte einfach nur das Beste für sie."